두산에너빌리티는 미국 모 기업과 380㎿(메가와트)급 가스터빈 7기 공급 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.

두산에너빌리티는 해당 기업이 짓는 데이터센터에 2029년 5월부터 가스터빈과 발전기를 매달 1기씩 순차적으로 공급할 계획이다.

이번 계약을 포함해 두산에너빌리티는 이 기업에 12기의 가스터빈을 공급하게 된다. 다만 정확한 계약 금액과 계약 상대는 경영상의 비밀 유지 사유를 들어 공개하지 않고 있다.

두산에너빌리티는 미국 수주 확대 배경으로 검증된 성능과 빠른 납기를 꼽았다. 앞서 2019년 대형 가스터빈 국산화에 성공한 후 1만7000시간 실증을 완료하며 기술 신뢰성을 확보했고 이번 계약을 포함해 현재까지 총 23기를 수주하게 됐다.

손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장은 "글로벌 플레이어로서의 입지를 견고히 할 수 있게 됐다"며 "두산은 앞으로도 경쟁력 있는 가스터빈을 제공하며 국내외 수요 증가에 적극 대응해 나가겠다"고 말했다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



