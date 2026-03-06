

90억 투입 수변광장·보트계류시설 조성

출렁다리 관광벨트 확장…체류형 관광 기반 구축



백성현 논산시장이 6일 열린 탑정호 주민편의휴게시설 조성사업 기공식에서 인사말을 하고있다/논산시청 AD 원본보기 아이콘

충남 논산시가 탑정호를 수상레저 관광 거점으로 키우기 위한 핵심 기반 조성에 착수했다.

시는 출렁다리 관광권을 중심으로 수상레저·공연·먹거리 공간을 결합해 체류형 관광도시로의 전환에 속도를 낸다는 구상이다.

시는 6일 탑정호 출렁다리 남문광장에서 '탑정호 주민편의(수상레저) 휴게시설 조성사업' 기공식을 열고 본격적인 공사에 들어갔다.

이 사업은 총사업비 90억 원을 투입해 출렁다리 일대에 수상레저와 문화·휴식 기능을 결합한 수변공간을 조성하는 것이다.

주요 시설로는 잔디광장과 소규모 거리공연 무대, 사진 촬영 구역, 푸드트럭 운영 공간 등을 갖춘 수변광장과 보트 계류시설이 들어선다.

또 관광객이 직접 보트를 이용해 탑정호 수상레저를 체험할 수 있는 기반도 함께 마련된다.

시는 지난 2022년 12월 실시설계에 착수해 올해 2월 설계를 마무리했으며, 한국농어촌공사와 금강유역환경청 등 관계기관 인허가 절차도 모두 완료했다. 사업은 2027년 9월 준공을 목표로 추진된다.

시는 이번 시설 조성이 완료되면 기존 탑정호 출렁다리와 음악분수, 수변데크 등 관광자원과 연계된 체험형 관광 콘텐츠가 확대될 것으로 보고 있다.

특히 공연과 먹거리, 수상레저를 결합한 복합 휴식공간 조성을 통해 관광객 체류시간을 늘리고 인근 상권 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

시는 2022년 탑정호 주변 규제 완화를 계기로 수상레저와 휴양, 문화 콘텐츠를 결합한 체류형 관광지 조성을 추진해 왔다.

이번 사업은 복합문화휴양단지와 자연문화예술촌 등 주변 개발 계획과 연계해 관광벨트를 확장하는 기반사업으로 평가된다.

백성현 시장은 "탑정호는 논산 관광의 미래를 이끌 핵심 자원이자 새로운 성장 동력"이라며 "생산과 소비, 휴식이 선순환하는 호수관광 중심 공간으로 만들어 다시 찾고 싶은 도시, 머무르고 싶은 논산을 만들겠다"고 말했다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



