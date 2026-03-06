SC제일은행, 지난해 순이익 1415억원…전년 比 57.3% 급감

특별퇴직 비용·홍콩 H지수 ELS 충당금 여파

SC제일은행은 6일 지난해 실적 발표(잠정)를 통해 누적 당기순이익이 전년 동기 대비 57.3%(1896억원) 감소한 1415억원을 기록했다고 밝혔다.

지난해 4분기 진행된 특별퇴직 비용(880억원), 홍콩 H지수(항셍중국기업지수·HSCEI) 주가연계증권(ELS) 제제 관련 충당금 1510억원 등에 따른 일회성 비용 발생으로 인해 순이익이 줄었다는 게 SC제일은행 설명이다.

이자이익의 경우 고객여신 규모 증가에도 불구하고 시장금리 하락에 따른 순이자마진(NIM)의 0.16%포인트 하락으로 1조2076억원을 기록해 2024년 대비 245억원(2.0%) 감소했다.

비이자이익도 자산관리 부문의 실적 호조에도 불구하고 유가증권 및 외환파생상품 관련 이익의 감소로 3112억원을 기록해 전년 동기보다 271억 원(8.0%) 줄었다.

판매·관리비의 경우 일회성 특별퇴직뿐만 아니라 인건비 상승 및 물가 상승에 따른 운영비용 증가로 지난해 같은 기간 대비 1618억원(17.7%) 증가한 1조754억원을 기록했다.

총기대신용손실 및 기타 충당금의 경우 전년 동기(1284억원)보다 217억원(16.9%) 감소한 1067억원으로 나타났다.

지난해 말 자산 규모는 여신 증가로 2024년 말보다 6조4372억원(7.5%) 증가한 92조2781억원을 기록했다. 총자산순이익률(ROA)은 0.15%로 전년 동기보다 0.23%포인트 하락했다. 자기자본순이익률(ROE)은 2.56%로 전년동기대비 3.53%포인트 하락했다. 고정이하여신비율은 0.56%로 전년동기대비 0.14%포인트 상승했다.

한편 SC제일은행은 6일 정기 이사회에서 1250억 원의 결산배당을 의결한 뒤 오는 30일 개최 예정인 정기 주주총회 안건으로 상정했다. 이번 배당은 2025년도 회계결산 결과, 축적된 자본 여력에 기반했고, 자본 효율성 향상, 국제결제은행(BIS) 총자본비율 등 국제 및 국내 규제 기준을 종합적으로 고려했다고 SC제일은행은 설명했다.

배당 이후에도 2025년 말 기준 BIS 총자본비율(CAR)과 BIS 보통주자본비율(CET1)은 각각 18.59%, 15.65%를 기록하는 등 지속적으로 감독당국의 요건을 상회한다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



