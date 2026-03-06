한국거래소는 '2025년 우수 IB 시상식'을 진행했다고 6일 밝혔다.

민경욱 한국거래소 코스닥시장본부장(왼쪽부터), 정은보 한국거래소 이사장, 서정학 IBK투자증권 대표이사, 박종문 삼성증권 대표이사, 김미섭 미래에셋증권 대표이사, 강진두 KB증권 대표이사, 정규일 한국거래소 유가증권시장본부장이 기념사진을 찍고 있다. 한국거래소 AD 원본보기 아이콘

한국거래소 최우수 IB는 미래에셋증권, 유가증권시장 우수 IB는 KB증권, 코스닥시장 우수 IB는 삼성증권, 코넥스시장 우수 IB는 IBK투자증권이 각각 선정됐다.

우수 IB는 증권시장 기여도, 상장기업 우수성, IB 업무수행의 적정성 등을 종합적으로 고려하여 평가됐다.

정은보 거래소 이사장은 "IB업계의 노력으로 한국 자본시장의 경쟁력이 강화될 수 있었다"며 "부실기업 퇴출 기준을 강화하고, 혁신 기술기업 상장을 확대하는 등 한국 자본시장이 '글로벌 프리미엄 시장'으로 도약할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



