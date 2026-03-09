구축 아파트 재도장 공사 활발

올 들어 공고 194건, 작년 4배 넘어

친환경·고기능성 페인트 선호

재건축·리모델링 연한이 도래하지 않은 구축 아파트들의 재도장 공사가 활발해지고 있다. 건설 경기 악화 속에서도 유지보수 중심의 재도장 시장이 커지면서 페인트 업계도 분주해졌다.

삼화페인트의 컬러시뮬레이션을 적용한 단지 모습. 삼화페인트공업 AD 원본보기 아이콘

9일 페인트 업계에 따르면 재도장 사업 관련 매출은 최근 들어 연평균 10% 내외로 늘어나는 추세다. 공동주택관리정보시스템(K-apt)에 따르면 올해 들어 지난 1월부터 이달 6일까지 194건의 재도장 공사 관련 공고가 이뤄졌다. 지난해 발주한 공사 건수(44건)의 4배가 넘는다.

통상 재도장 공사는 공동주택관리법 시행규칙에 따라 8년 주기로 시행되며 아파트 입주민들은 장기수선충당금을 활용해 공사를 진행한다. 재도장 공사 성수기는 봄·가을로 성수기·비수기 구분이 뚜렷했지만 최근 들어서는 구분 없이 공사 발주가 활발해지는 분위기다.

건설경기 침체와 착공 물량 감소로 건축용 페인트 매출이 줄어드는 가운데 페인트 업계는 재도장 공사 등 틈새시장을 노려 매출 방어에 나서고 있다. 재도장에 쓰이는 제품은 내외부 페인트, 방수재, 바닥재 등으로 최근에는 친환경·고기능성 제품의 선호도가 높다. 대형 건설사 신축 공사에 쓰이던 수성 페인트가 재도장 시장으로 확대 적용됐고, 페인트 기능이 고도화되면서 누수·결로를 막아 건축물 수명을 높일 수 있게 된 것이다.

삼화페인트공업 방수재로 시공된 건축물 옥상. 삼화페인트 원본보기 아이콘

재도장은 건축물의 안전성과 가치를 높이는 작업으로, 재건축·리모델링을 추진하기까지 아직 시간이 많이 남은 아파트 단지들을 중심으로 관심이 높은 사업 중 하나다. 페인트 업체들이 내부 디자인 팀을 통해 시안을 마련해 입주민들에게 제안하면, 입주민들이 채택한 디자인이 외벽 등에 적용된다.

삼화페인트는 재도장 때 아파트 구조, 모양, 높이 등을 분석해 고유의 콘셉트를 설정하고 주민들에게 컬러 시뮬레이션을 제공하고 있다. 생성형 AI를 활용해 재도장 후 예상되는 외관과 단지 전경 등 시각 자료를 제공한다.

노루페인트도 색채 결정 과정에서 소통을 효율화하기 위해 AI 기반 재도장 시뮬레이션 서비스인 '노루 스마트컬러'를 도입했다. AI 컬러 디렉터라는 전담 인력도 운영하고 있다. 이들은 현장을 찾아 다양한 색채 시안을 즉시 제시하고, 관리 주체와 입주민이 이해하기 쉬운 방식으로 색채 방향을 설명하는 역할을 한다.

아파트 재도장 디자인과 컬러 트렌드도 바뀌고 있다. 2000년대 초반에는 아파트명이나 건설사 로고를 크게 적용하는 단순 그래픽을 선호했다면, 2020년대 이후에는 수직선을 강조하는 절제된 패턴이 주를 이룬다. 뉴트럴 색상 중심의 안정적인 조합을 선호하면서 대비되는 색상으로 강조하기도 한다. 아파트 이름·동이 표기되는 측벽의 패턴은 이전보다 간결해졌고, 건축물의 구조나 모양을 강조하는 형식으로 컬러나 패턴이 적용되기도 한다.

페인트 업계 관계자는 "아파트 재도장을 디자인·컬러 트렌드 분석, AI 기반 시뮬레이션 기술, 현장 중심의 색채 컨설팅 인력을 결합한 종합 솔루션으로 발전시키고 있으며, 앞으로도 재도장 시장에서 의사결정 방식과 현장 경험을 개선하는 방향으로 서비스를 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



