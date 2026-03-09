유가 상승 기대감…수익률 상위 1%가 선택한 이 종목

중동발 리스크로 인해 연일 혼조세를 보이는 증시 속 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

Advertisement

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

HD현대에너지솔루션 HD현대에너지솔루션 close 증권정보 322000 KOSPI 현재가 122,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 117,100 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 정기선 HD현대 회장, 울산서 MZ 직원들과 조직문화 간담회 HD한국조선해양, 3분기 영업이익 1조 돌파…"조선 3사 모두 흑자" HD현대에너지솔루션, AI용 전력수요 증가 기대↑[특징주] 전 종목 시세 보기 , SK증권 SK증권 close 증권정보 001510 KOSPI 현재가 1,786 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,931 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]자사주 소각 앞둔 SK증권, 연일 강세...8%대↑ [특징주]증시 급반등에 증권주 '불기둥'…SK증권 23%대↑ [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세 전 종목 시세 보기 , 서울식품 서울식품 close 증권정보 004410 KOSPI 현재가 220 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 217 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 서울식품, 최대주주 등 주식 매입 및 연 10% 이상 매출 성장…‘밸류업’ 시행 [클릭 e종목]"K푸드 인기…저평가 3選" 서울식품, 디저트 라인 도입…"제품 포트폴리오 다각" 전 종목 시세 보기 , 퍼스텍 퍼스텍 close 증권정보 010820 KOSPI 현재가 9,590 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,020 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]방산 수출 확대 기대...퍼스텍 급등 [특징주]퍼스텍, 국산 자폭 드론 실전 배치…자폭드론 부각↑ 산업부·코트라, K-방산 G2G 수출 기업간담회 개최 전 종목 시세 보기 , 한화솔루션 한화솔루션 close 증권정보 009830 KOSPI 현재가 51,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 51,800 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 기회를 크게 살리는 비결? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 상승장에 투자자들 ‘함박웃음’…만약 투자금이 4배였다면? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로...기회는 왔을 때 살려야 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>