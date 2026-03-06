김태흠지사, 1조 외자 유치…충남 해상풍력 시동



싱가포르 뷔나그룹과 투자협약…2030년까지 태안 등 충남 일대 재생에너지 발전단지 조성

연 1.67TWh 청정 전력 생산·온실가스 74만 톤 감축 기대…데이터센터 연계 산업 확장도 추진



김태흠 충남도지사가 글로벌 재생에너지 기업으로부터 1조 원 규모 외자를 끌어들이며 충남의 에너지 전환에 속도를 붙였다.

석탄화력 중심 구조를 해상풍력과 그린에너지 산업으로 전환하려는 충남의 전략이 대형 투자 유치로 이어졌다는 평가다.

충남도는 6일 싱가포르 스위소텔 더 스탬포드 호텔에서 글로벌 재생에너지 기업 뷔나그룹(Vena Group)과 태안군, 충남도가 참여하는 1조 원 규모 투자 양해각서(MOU)를 체결했다.

외자 유치와 도내 기업 해외 시장 개척을 위해 싱가포르를 방문 중인 김태흠 충남지사는 이날 니틴 압테 뷔나그룹 대표, 정광진 뷔나그룹 한국 대표, 가세로 태안군수와 함께 협약서에 서명했다.

협약에 따르면 뷔나그룹은 오는 2030년까지 태안을 비롯한 충남 일대에 총 1조 원을 투자해 해상풍력을 포함한 재생에너지 발전단지를 조성할 계획이다.

싱가포르에 본사를 둔 뷔나그룹은 아시아·태평양 지역을 중심으로 재생에너지 개발과 투자, 운영을 수행하는 글로벌 기업이다.

2018년 한국 시장에 진출한 이후 일본, 호주, 인도 등에서 약 19GW 규모의 해상풍력 프로젝트를 개발·운영하고 있다.

이번 충남 프로젝트가 가동되면 연간 1.67테라와트시(TWh) 이상의 청정 전력을 생산하게 된다.

이는 약 30만 가구가 사용할 수 있는 전력량으로, 연간 74만 톤 이상의 온실가스 감축 효과가 기대된다.

특히 뷔나그룹은 데이터센터 개발 자회사인 '뷔나넥서스(Vena Nexus)'를 통해 재생에너지와 디지털 인프라를 결합한 사업도 추진할 예정이다.

도는 그린에너지 기반 데이터센터 구축을 통해 지역 산업 생태계 활성화와 양질의 일자리 창출도 기대하고 있다.

김 지사는 협약식에서 "대한민국 석탄화력발전소의 절반이 충남에 있어 탄소배출량 전국 1위라는 불명예를 안고 있다"며 "도지사 취임 이후 탄소중립경제특별도를 선포하고 관련 정책을 적극 추진해 왔다"고 말했다.

특히 "반도체와 자동차 등 첨단 제조업이 집적된 충남에서 뷔나그룹과의 협력은 의미가 크다"며 "글로벌 기술과 충남의 해상풍력 자원이 결합하면 산업 경쟁력 강화와 국가 핵심 인프라 확보를 동시에 이루게 될 것"이라고 강조했다.

이어 "이달부터 해상풍력법이 시행되는 만큼 제도적·행정적 지원을 아끼지 않겠다"며 "뷔나그룹의 재생에너지 프로젝트가 차질 없이 추진되도록 전폭 지원하겠다"고 밝혔다.

니틴 압테 대표는 "2030년까지 1조 원을 투자해 약 30만 가구에 전력을 공급할 수 있는 재생에너지 발전 설비를 구축할 것"이라며 "한국의 법과 규정을 철저히 준수하면서 환경 보호와 지역사회 참여, 일자리 창출에 기여하겠다"고 말했다.

충청취재본부 이병렬 기자



