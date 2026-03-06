2025년 지배구조 및 보수체계 연차보고서

지난해 주요 금융지주 회장들이 적게는 10억원, 많게는 38억원에 가까운 보수를 받은 것으로 나타났다.

6일 각 금융지주가 공시한 '2025년 지배구조 및 연차보고서'에 따르면 김기홍 JB금융지주 회장이 지난해 보수 총액 37억8000만원을 받았다. 금융지주 회장 중 가장 많은 액수로 연봉 8억원에 성과보수액 29억8000만원을 받았다.

김기홍 JB금융지주 회장 AD 원본보기 아이콘

양종희 KB금융지주 회장은 성과보상액 9억9000만원을 포함한 총 18억9000만원의 연봉을 받았다. 2024년 18억5000만원 대비 보수 규모는 소폭 늘었다. KB금융의 주요 계열사인 KB국민은행에서는 이환주 은행장과 사외이사를 포함한 등기임원 보수 총액이 성과보수액 4억원을 포함해 약 22억원 수준이다.

진옥동 신한금융지주 회장은 성과보수액 4억원을 포함한 총 13억원을 받았다.

우리금융지주는 임종룡 회장을 포함한 등기임원 보수를 공시했다. 등기임원 보수 총액은 성과보상액 3억3000만원을 포함한 17억5000만원이다. 2024년 등기임원 보수 총액은 16억6000만원이었다. 주요 계열사인 우리은행에서는 정진완 은행장과 양형근 감사위원 등 등기임원 보수 총액이 성과보수액 3억원을 포함한 약 13억원으로 나타났다.

하나금융지주는 함영주 회장과 이승열·강성묵 부회장 등 사내이사 3명이 성과보수액 13억8000만원을 포함해 총 28억8000만원을 수령했다고 공시했다. 황병우 iM금융지주 회장은 성과보수액 2억5000만원을 포함해 총 9억6000만원을 받았다.

양종희 KB금융지주 회장 연합뉴스 원본보기 아이콘

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



