KB금융 플랫폼 'KB의 생각', 론칭 2년 만에 조회수 5000만회 돌파

그룹은 금융 콘텐츠 플랫폼 'KB의 생각, KB Think' 론칭 2년 만에 누적 조회수 5000만회를 돌파했다고 6일 밝혔다.

KB의 생각은 KB금융이 2024년 2월 국내 금융그룹 최초로 선보인 금융 콘텐츠 플랫폼이다.

고객 상담 데이터와 검색 키워드 기반으로 제작된 신뢰도 높은 정보와 다양한 소재를 고객의 눈높이에 맞춰 전달하며 '국민의 금융지식 파트너'로 자리매김 중이다.

KB금융은 KB의 생각을 통해 저축·투자·대출·부동산·세금·보험·연금 등 다양한 분야의 정보를 쉽고 정확하게 전달한다.

그룹 주요 계열사 금융·경제 전문가들이 집필한 콘텐츠 자산을 기반으로 KB스타뱅킹·KB페이 등 플랫폼과 유기적으로 연동해 고객의 금융 생활을 폭넓게 뒷받침하고 있다.

KB의 생각은 방대한 고객 상담 데이터와 포털 사이트의 금융 키워드 검색량 속에 숨겨진 고객의 궁금증을 깊이 있게 통찰한다.

연말정산, 상장지수펀드(ETF) 투자 방법, 개인형퇴직연금(IRP) 통장 만들기, 주식세금 총정리, 인천공항 환전방법 같은 콘텐츠는 고객의 실질적 고민에 대한 해답을 제안한다.

최근 생성형 인공지능(AI)을 활용한 검색 서비스를 사용하는 고객이 늘면서 KB의 생각 공신력도 부각되고 있다.

챗GPT·제미나이 등 AI 검색 서비스에서 노출·인용되는 KB의 생각 콘텐츠 키워드 수는 지난해 5월 대비 약 4배 증가했다. 이는 AI 검색 엔진이 KB의 생각을 신뢰도 높은 금융 콘텐츠로 인식하고 있음을 보여주는 결과다.

KB의 생각은 금융사기 예방·청소년 금융교육·소상공인 지원 등을 위한 공익적 콘텐츠도 지속 발행하고 있다.

지난해엔 민생회복 소비쿠폰, 상생페이백 사용방법, 청년미래적금, 신생아 특례대출, 소상공인 지원정책 등 정부 정책과 지원 제도를 쉽게 안내하는 콘텐츠가 고객 호응을 얻었다.

KB금융 관계자는 "KB의 생각은 단순한 정보 전달을 넘어 전 국민이 금융을 쉽게 이해하고 합리적인 판단을 하도록 돕는 금융 콘텐츠 플랫폼을 지향한다"고 말했다.

이어 "앞으로도 포털 사이트와 AI 플랫폼, KB스타뱅킹 등 다양한 채널을 통해 고객 금융 생활 전반에 도움 되는 콘텐츠를 제공하는 대표 플랫폼 역할을 다하겠다"고 덧붙였다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



