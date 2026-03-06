삼정검 77명에 수여

"국민 신뢰받는 국군, 장병 자부심 가진 국군 만들어야"

"가장 확실한 평화는 싸울 필요 없는 상태…자주국방 통한 평화 정착 필요"

이재명 대통령은 6일 준장 진급 장성들에게 "주권자인 국민의 뜻에 따르는 국군이 되어 정치적 중립 의무를 확고히 하고, 군의 실추된 명예를 회복하는 데 앞장서 주시기를 당부드린다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 열린 '2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식'에서 격려말을 통해 "우리 국군은 국민을 위한 군으로 거듭나야 하는 중대한 과제를 마주하고 있다"며 이같이 말했다. 이 대통령은 육군 53명, 해군 10명, 공군 11명, 해병대 3명 등 모두 77명의 준장 진급자와 진급 예정자에게 삼정검을 직접 수여했다. 이 자리에는 윤석열 정부 당시 해병대 수사단장으로 채상병 순직 사건 조사과정에 있었던 외압에 저항한 박정훈 국방부 조사본부장도 참석했다.

이 대통령은 "국민에게 무한한 신뢰를 받는 국군, 장병들이 자부심을 가질 수 있는 국군을 만들기 위해서는 장성으로의 첫발을 내딛는 여러분의 역할이 매우 중요하다"며 "오늘 진급은 조국을 위해 평생 헌신해 온 여러분의 충성과 노고에 따른 값진 결실이다. 앞으로 더 큰 책임감과 사명감을 가지고 국가와 국민을 지키는 본연의 임무에 더욱 충실해 주시기를 바란다"고 했다. 이어 이 대통령은 "오늘 이 자리가 대한민국 평화와 번영을 위해 굳건한 안보를 책임지겠다는 각오를 새롭게 다지는 자리가 되기를 바란다"고 당부했다.

최근 안보 환경과 관련해선 자주국방의 중요성을 거듭 부각했다. 이 대통령은 "급변하는 국제 정세 속에 그 어느 때보다 자주국방을 통한 평화 정착 노력이 꼭 필요한 시기"라며 "가장 확실한 평화는 싸울 필요가 없는 상태를 말하는 것"이라고 밝혔다. 이어 "싸울 필요가 없는 상태를 만들기 위해서는 언제나 압도적으로 이길 수 있는 준비를 갖추는 것이 필요하다"며 "그 누구도 넘볼 수 없는 강력한 대한민국을 만들어 확실한 평화의 길을 열어가면 좋겠다"고 말했다.

그러면서 이 대통령은 "대한민국은 북한보다 국방비를 북한의 연 국민총생산보다 1.4배를 지출하는 나라"라며 "세계 군사력 평가에서 5위로 평가받는 군사 강국이기도 하다"고 했다. 이어 "여러분부터 누구에게도 의존하지 않고 우리나라는 내 힘으로 지켜내겠다는 주체적 의식을 확고하게 갖춰 주시기 바란다"고 당부했다.

Advertisement

AD

이재명 대통령이 6일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식에서 박정훈 국방부 조사본부장에게 삼정검을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [청와대통신사진기자단] 연합뉴스 원본보기 아이콘

국방 개혁 과제도 제시했다. 이 대통령은 "여러분의 소중한 경험과 리더십은 우리 국군의 자랑스러운 자산"이라며 "그 역량을 바탕으로 미래 전장을 주도할 스마트 전개 강군 재편 등 국방 개혁을 적극 이끌어 달라"고 말했다. 아울러 이 대통령은 "전투력의 핵심인 초급 간부와 장병들의 사기를 드높일 수 있도록 세심한 관심과 지속적인 지원을 해 달라"며 "위대한 대한민국 국군의 장성으로서 자부심을 가지고 언제나 따뜻한 가슴과 냉철한 이성으로 지휘해 든든한 대한민국 안보를 지켜 주시기 바란다"고 했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>