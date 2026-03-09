美 이란 공습 일주일, 환율 어디로 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①美 공습 일주일, 환율 어디로 가나

②역대 최대 바라보는 2월 경상흑자

③"UAE서 원유 600만배럴 긴급 확보"

○미 뉴욕증시, 유가 급등에 약세 마감

○지난달 미국 고용 위축도 투심에 찬물

○기술주 중심 나스닥 종합지수 큰 하락

■ 美 이란 공습 일주일, 환율 어디로 "수주내 진정 무게…상단 1480원 선" ○"한 달 내 교전 마무리" 대체적 시각, 美 여론 등 고려

○"종가 기준 상단 1480원 선 방어", 이후 1420~1440원

○유가 흐름도 주목, 1차 상단인 75달러 시 1470원

■ '역대 최대' 바라보는 2월 경상흑자…전쟁 영향, 장기화 여부 달렸다 ○1월 경상수지 흑자 132.6억달러, 역대 5위

○반도체 중심 IT 수출 호조와 조업일수 증가

○2월 통관 기준 무역 흑자 '역대 최대' 전망

■ 강훈식 "UAE서 원유 600만배럴 이상 긴급 도입 확정"…'에너지 안전판' 선제 확보 ○강훈식 비서실장 브리핑서 밝혀

○대체 항만과 공동비축 물량 활용

○400만배럴 우선, 200만배럴 추가

그래픽 뉴스 : 미·중 경쟁에 샌드위치 한국…풀스택 생태계 부재

○한국 로봇 소프트웨어, 미·중 사이 '샌드위치' 평가

○미국은 원천기술, 중국은 수직계열화로 경쟁력 강화

○한국은 데이터·플랫폼 부족…생태계 구축 필요

the Chart : 전월세 안정 없으면 '반쪽 성공'…공급에 성패 달려

○정부 "다주택자 매도 늘면 임대차 불안 없다" 입장

○그러나 고가 급매물 늘어도 전월세 시장 영향 못 미쳐

○전문가들 "전월세 안정 해법은 주택 공급 확대"

오늘 핵심 일정

○국내

9일 코스닥 액스비스 상장, 공모가 1만1500

○해외

08:50 일본 조정경상수지(1월)

10:30 중국 소비자물가지수(2월)

16:00 독일 산업생산(1월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 1℃(0 ℃ ) ｜최고기온 : 8℃( ▲ 3℃)

○강수확률 오전 40%｜오후 20%

○미세먼지 오전 보통｜오후 한때나쁨

