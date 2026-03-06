새로 도입된 경선 관련 의견 밝혀

오세훈 서울시장이 6일 "(지방선거 경선 과정에서) 경쟁 구도를 새롭게 구상하거나 새로운 방법론 찾기보다는 서울을 비롯한 수도권에서 경쟁력을 높이는 당의 노선이 무엇인지, 무엇이 수도권 주민께 다가갈 수 있는 당의 입장인지 먼저 깊이 고민하고 이를 반영해야 한다"고 했다.

오 시장은 이날 오후 국회 의원회관에서 열린 용산국제업무지구 관련 정책 토론회에 참석한 뒤 기자들과 만나 이렇게 말했다. 오 시장은 "(공천 방식이) 누구에게 유리하든 불리하든 따지지 않고 따르는 게 (선거에 참여하는 자의) 도리"라면서도 "공천관리위원회나 당 지도부에 드리고 싶은 말씀"이라고 설명했다.

국민의힘 공천관리위원회에서 현역을 제외한 예비 후보끼리 먼저 경선을 치른 뒤 최종 후보를 뽑아 현직과 경쟁하게 하는 공천을 도입하겠다고 발표한 것과 관련해 오 시장이 사실상 부정적인 입장을 내비친 것이다. 앞서 공관위는 광역단체장에 속하는 시·도지사 중 국민의힘이 현역인 지역 일부를 꼽아 일명 코리안 시리즈 방식의 공천을 하겠다고 밝혔다.

이와 관련해 당내 일각에서는 '오세훈 찍어내기' 아니냐는 비판이 나온 상황이다. 전날 조은희 국민의힘 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 "오세훈 시장을 겨냥한 서바이벌 경선은 '공정한 기회'가 아니라 '힘 빼기 경선'"이라고 지적했다. 이와 관련해 이정현 국민의힘 공관위장은 같은 날 "누구를 찍어낸다든지 겨냥한다든지는 고려되지 않을 것"이라고 반박했다.

오 시장은 전날 법원이 배현진 국민의힘 의원의 당 윤리위원회 징계 관련 가처분 신청을 인용한 것과 관련해 "뒤늦게나마 법원 결정에 의해 서울시당이 정상 운영돼 다행"이라고 평가하기도 했다. 그는 "(윤리위 결정을 취소, 변경하는 것이) 도움이 될 것이란 권유의 말씀을 (당과 장동혁 대표에게) 여러 차례 드렸는데 끝내 받아들여지지 않은 점은 아쉽다"고 했다.

당내 반발에도 지도부가 윤어게인 노선을 이어가는 것과 관련해서는 "매우 안타깝다" "매우 마음이 무겁다"고 토로했다. 최근 한동훈 전 국민의힘 대표 대구행에 동행했던 의원들을 상대로 윤리위 징계 논란이 벌어진 점에 대해서는 "배제의 정치보다 통합의 정치, 플러스 알파가 생길 수 있는 당 운영이 반드시 필요하다"고 촉구했다.

또 명태균 여론조사 의혹과 관련해 오 시장을 정치자금법 위반 혐의로 기소한 민중기 특별검사팀을 향해서는 "악질적이라는 표현도 아깝다"고 강도 높게 비판했다. 그는 "명태균과 관련한 여론조사가 수사 대상이고 특검법에 수사 범위가 정해졌음에도 이를 명시적으로 어겼다는 관점에서 민중기 특검은 이 부분에 대해 분명한 입장을 밝혀야 한다"고 했다.

