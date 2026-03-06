

"통합은 대한민국 균형성장 전략"

"KAIST·ETRI·ADD 연계 국방 AI 허브 구축…정치적 계산에도 통합 추진"



더불어민주당 박수현 전 수석대변인이 6일 충남·대전 통합특별시장 출마를 공식 선언했다.

대전과 충남을 하나의 초광역 경제권으로 묶어 AI 산업 중심의 새로운 국가 성장축을 만들겠다는 구상이다.

박 의원은 이날 충남도청에서 기자회견을 갖고 "대전과 충남이 하나가 되는 순간 대한민국 균형성장의 새로운 축이 만들어진다"며 "충남·대전 통합특별시를 대한민국 AI 대전환의 심장으로 만들겠다"고 밝혔다.

그는 대전·충남 행정통합을 단순한 행정구조 개편이 아니라 국가 균형발전 전략의 핵심 과제로 규정했다.

이어 "수도권 일극 체제를 넘어 다섯 개 성장 거점과 세 개 전략 특구를 구축하는 '5극3특 국가균형성장 전략'이 필요하다"며 "대전과 충남이 그 전략이 처음 뿌리내릴 곳이 될 것"이라고 강조했다.

이어"AI 시대는 산업화 시대가 미처 주지 못했던 새로운 기회를 대전과 충남에 내밀고 있다"며 "균형성장을 설계한 사람과 이를 국가 정책으로 실행할 대통령이 같은 시대에 있는 지금이 기회"라고 말했다.

박 의원은 AI 산업을 중심으로 한 초광역 산업 생태계 구축도 주요 비전으로 제시했다.

그는 충남의 석탄 기반 산업을 청정에너지와 AI 산업 거점으로 전환하겠다고 밝혔으며, 아울러 재생에너지 기반 AI 스마트농업을 통해 농업 생산성과 농가 소득을 높이겠다고 설명했다.

특히 "대전과 충남의 산업벨트를 AI 스마트 제조 중심으로 전환해 반도체·디스플레이·모빌리티 산업을 하나의 초광역 산업 생태계로 연결하겠다"고 말했다.

이밖에도 KAIST와 한국전자통신연구원(ETRI), 국방과학연구소 등을 연계한 국방 AI 연구개발 허브 구축 구상도 제시했다.

박 의원은 "연구가 산업으로, 산업이 일자리로 이어지는 선순환 구조를 대전·충남에서 만들겠다"고 강조했다.

이어 "통합이 확정된다면 초대 통합시장으로서 반드시 이를 완성하겠다"며 "만약 정치적 계산으로 통합이 가로막히더라도 충남도지사가 되어 대전시장과 협력해 끝까지 통합을 이루겠다"고 말했다.

특히 "행정통합을 처음 제안했던 세력이 지금은 이를 선거공학의 도구로 사용하고 있다"며 "통합은 정치적 계산이 아니라 지역의 미래를 위한 선택이어야 한다"고 비판했다.

박 의원은 "자신을 균형성장 전략의 설계자이자 실행가"라며 "국가 전략을 설계해 봤고 예산을 확보해 봤으며 중앙과 지방을 연결해 본 경험이 있다"며 "설계한 사람이 완성하겠다"고 강조했다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



