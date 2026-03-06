금감원 보험감독·검사·IFRS17 전문가

법무법인 화우는 박태익 전 금융감독원 보험계리 상품 담당 총괄 수석을 전문위원으로 영입했다고 6일 밝혔다.

이번 영입은 최근 금융당국이 보험업권 전반에 대해 회계기준 정착, 지급여력(K-ICS) 규제 고도화, 상품·리스크 감독 강화, 경영개선 권고 및 적기시정조치 등 감독·검사 기조를 한층 강화하고 있는 가운데 이뤄졌다. 보험회사에 대한 규제 대응 및 사전 리스크 진단 역량을 강화하기 위한 전략적 인재 확충의 일환이다.

박 전문위원은 금감원 재직 기간 동안 보험감독, 검사, 리스크 관리 등 보험업 감독 전반과 회계기준 제도 운영 및 안착을 담당해왔다. 특히 보험계리상품감독국과 보험리스크감독국에서 보험회계기준(IFRS17) 도입 및 안정화 과정에서 보험회사 계리·회계 이슈 전반에 대한 감독 기준 마련과 현장 적용 과정에 실무적으로 관여했다. 손해보험검사국 재직 시절 손보사 적기시정조치 및 관련 행정소송 대응을 총괄 지원하는 등 보험회사에 대한 감독·제재 경험도 보유하고 있다.

이명수 화우 대표변호사는 "보험업권에 대한 감독·검사 환경이 회계기준 개편, 지급여력 규제 강화 등과 맞물려 한층 정교해지는 상황에서, 감독 당국의 실무 논리를 정확히 이해하는 전문가의 역할이 중요해지고 있다"며 "보험감독·검사 및 IFRS17 제도 운영을 직접 담당해 온 박태익 전문위원의 합류는 화우의 금융·보험 규제 대응 역량을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것"이라고 했다.

