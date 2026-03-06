하동군, 화개십리벚꽃길 ‘혼례길목’ 웨딩 촬영 이벤트 참가자 모집

경남 하동군은 오는 3월 27일부터 29일까지 열리는 '제27회 화개장터 벚꽃축제'를 앞두고, 특별한 웨딩 촬영 이벤트의 참가 신청을 받는다고 밝혔다.

축제 기간 중 진행될 이번 이벤트는 3월 28일과 29일 양일간 화개십리벚꽃길 차 없는 거리 구간에서 진행된다.

화개십리벚꽃길은 벚나무 아래에서 혼담을 나누면 백년해로를 기약한다는 전설이 전해져 예로부터 '혼례 길목'으로 불려 왔다.

.하동군, 웨딩 촬영 이벤트 AD 원본보기 아이콘

이 같은 상징성을 담아 마련된 이번 행사는 결혼을 앞둔 예비부부는 물론, 사랑을 고백하고 싶은 연인들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.

Advertisement

벚꽃이 만개한 길 위에서 전문 사진작가가 직접 촬영을 진행하며, 선정된 20팀(1일 10팀)에는 고화질 보정 사진 5장이 제공된다.

참가 신청은 3월 15일까지이며, 신청자가 많으면 조기 마감될 수 있다. 희망자는 하동군청 홈페이지 배너에 게시된 구글홈을 통해 촬영 희망 일자와 함께 사연을 제출하면 된다.

행사 당일 현장에서는 부케, 베일, 티아라, 나비넥타이 등 촬영 소품을 대여할 수 있고, 웨딩드레스와 정장은 참가자가 개별 준비해야 한다.

이벤트 촬영 시간 외에는 일반 방문객들도 자유롭게 포토존을 이용할 수 있다. 벚꽃 아래에서 찍은 사진을 필수 해시태그와 함께 개인 SNS 계정에 올리면, 축제장에서 소정의 선물을 받을 수 있는 인증 이벤트도 마련돼 있다.

군 관계자는 "본격적인 벚꽃축제에 앞서 웨딩 촬영 이벤트를 통해 먼저 설렘을 전하고자 한다"라며, "벚꽃이 가장 아름다운 순간, 사랑하는 사람과 함께 특별한 추억을 만들고 싶은 분들의 많은 참여를 바란다"라고 전했다.

AD

한편, 제27회 화개장터 벚꽃축제는 3월 27일부터 29일까지 하동 화개면 일원에서 열릴 예정이며, 다채로운 공연과 체험 행사로 상춘객을 맞이할 계획이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>