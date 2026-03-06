“군민이 주인 되는 새로운 신안”

“5선 신안군수 용납해선 안돼”

6일 출마선언문을 낭독하는 박석배 신안군수 출마예정자. 정승현 기자 AD 원본보기 아이콘

전남 신안군수 선거에 박석배 더불어민주당 전남도당 부위원장이 출마를 공식 선언했다.

박 출마예정자는 6일 목포김대중노벨평화상 기념관에서 출마기자회견을 열고 1천여명의 지지자들이 참석한 가운데 출마선언문을 낭독했다.

박 출마예정자는 "지금 신안은 선장 없이 표류하는 배와 같다"며 "낡은 군정 관행을 걷어내고 군민이 주인이 되는 새로운 신안을 만들겠다"고 포부를 내비쳤다.

그는 "송전탑 갈등과 이익공유제 논란, 과도한 나무심기 등 여러 갈등 속에서 군민들은 오랜 시간 참고 기다려왔다"며 "이제 군민의 인내에 답해야 할 시간"이라고 주장했다.

6일 박석배 출마예정자가 지자자들과 출마퍼포먼스를 촬영 중이다. 정승현 기자 원본보기 아이콘

이어 "신안에서 5선 군수는 더 이상 용납돼서는 안 된다"며 "고름처럼 쌓인 군정의 문제를 바로잡고 썩은 물을 걷어내 맑고 새로운 물로 바꾸겠다"고 강조했다.

박 출마예정자는 신안의 미래를 위한 7대 약속도 제시했다. 농민수당 확대와 신안형 어민수당 도입을 통한 농어민 소득 안정, 여객선 준공영제 강화와 섬 연결도로 로드맵 구축, 체류형 관광도시 전환, 신재생에너지 수익 환수체계 구축, AI 시대 교육 혁신, 해양의료체계 구축, 행정 투명성 강화 등이 주요 내용이다.

특히 그는 병원선과 원격의료, 응급이송을 연계한 '신안형 해양의료체계'를 구축해 섬 어디에서나 의료서비스를 받을 수 있도록 하겠다고 밝혔다.

박 출마예정자는 한국농수산식품유통공사 상임감사 재직 당시 '청백리상'을 수상한 점을 언급하며 "줄 서지 않고 눈 감지 않았기 때문에 받은 상"이라며 "청렴은 부정과 특혜의 구조가 가장 두려워하는 힘"이라고 말했다.

또 다른 출마 예정자들에게 "책임 있는 군정을 위해 대화와 연대에 열려 있다"며 "신안이 개인의 정치적 방패가 되어서는 안 된다"고 강조했다.

박 출마예정자는 "사과 없는 권력이냐 책임지는 리더십이냐의 선택이 이번 선거의 본질"이라며 "신안의 바다에 뼈를 묻는 각오로 뛰어 군민이 주인 되는 신안을 만들겠다"고 첨언했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



