국제학술지 ‘Small Methods’ 게재…학부연구생 1저자 참여 성과



저비용·간편 공정으로 자가세정·태양광 패널 등 산업 활용 기대

동아대학교는 기계공학과 이성호 교수 연구팀이 수증기의 응결 현상을 활용해 마이크로 스케일의 계층적 초발수 표면을 쉽고 저렴하게 제작할 수 있는 공정 기술을 개발했다고 6일 전했다.

이번 연구 성과는 재료과학 분야 국제 학술지 'Small Methods'에 최근 온라인 게재됐다. 해당 학술지는 피인용지수(Impact Factor) 9.1을 기록한 권위 있는 학술지로, 논문 제목은 'Facile Fabrication of Superhydrophobic Surfaces with Hierarchical Structures via Water Vapor Condensation(수증기 응결을 통한 계층적 구조의 초소수성 표면 손쉬운 제작)'이다.

특히 이번 연구는 학부연구생이었던 강정한, 남승윤 학생이 주도적으로 연구를 수행해 제1저자로 이름을 올렸다는 점에서 의미를 더한다.

연꽃잎이 물에 젖지 않고 깨끗함을 유지하는 '연꽃잎 효과(Lotus effect)'를 모사한 초발수 표면은 자가세정과 마찰 감소 등 다양한 분야에서 활용 가능성이 높지만, 기존에는 고가 장비와 복잡한 미세 가공 공정이 필요하다는 한계가 있었다.

Advertisement

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 자연 현상인 수증기 응결에 주목했다. 열전 소자를 이용해 기존 마이크로 구조체 위에 공기 중 수증기를 응결시키고 이를 급속 동결해 복제하는 방식으로 마이크로 스케일의 계층 구조를 손쉽게 구현했다.

개발된 초소수성 표면은 물방울과의 접촉각이 160.4도, 굴림각은 13.3도에 불과해 뛰어난 초발수 특성을 보였다. 또 물방울이 표면에 부딪히면 넓게 퍼졌다가 튕겨 나가는 '팬케이크 리바운딩(Pancake bouncing)' 현상을 관찰·분석해 발수 효과를 이론적으로 검증했다. 자가세정 실험에서는 0.5mL의 물방울만으로 표면 오염물질의 98.7%를 제거하는 높은 세정 효율도 확인됐다.

AD

제1저자인 강정한 학생은 "자연 현상에서 얻은 아이디어를 미세공정 기술로 구현해 낼 수 있어 큰 보람을 느꼈다"며 "올해 3월부터 동아대에서 석사과정을 시작하는 만큼 마이크로·나노 공학 분야 발전에 기여하는 연구자가 되고 싶다"고 말했다.

이성호 교수는 "이번 기술은 넓은 면적에 저비용으로 초소수성 표면을 제작할 수 있는 혁신적 방법"이라며 "태양광 패널, 건물 외벽 자가세정, 선박 마찰 저항 감소 등 다양한 산업 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

왼쪽부터 동아대 기계공학과 이성호 교수, 제1저자 강정한 학생. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>