넷마블은 다음 달 25일 서울 잠실 DN콜로세움에서 '나 혼자만 레벨업:어라이즈 챔피언십 2026'을 개최한다고 6일 밝혔다.

'나 혼자만 레벨업:어라이즈 챔피언십 2026' 개최. 넷마블 제공

이 대회는 액션 게임 '나 혼자만 레벨업:어라이즈'의 인기 콘텐츠인 '시간의 전장'으로 실력을 겨룬다. 오는 12일까지 진행되는 예선에 '시간의 전장 시즌15'에서 1000점 이상을 달성한 이용자들이 참가 중이다.

예선은 아시아·글로벌 리그로 참가 권역에 따라 구분되며, 4개 스테이지 클리어 기록을 합산해 순위를 정한다. 권역별 상위 3명의 참가자가 본선에 진출한다. 본선 당일에는 1부에서 6명의 진출자가 경쟁하고, 2부에서는 정식 출시 2주년을 앞두고 준비 중인 대규모 업데이트와 향후 방향성 등을 최초 공개한다.

'나 혼자만 레벨업:어라이즈'는 글로벌 누적 조회 수 143억뷰를 기록한 '나 혼자만 레벨업' 지식재산권(IP) 최초의 게임이다. 정식 출시 약 10개월 만에 글로벌 누적 6000만 이용자를 달성했으며, 2024년 대한민국 게임대상에서 대상을 받았다.

