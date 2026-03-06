경기도소방재난본부는 5일 파울 두클로스 주한 페루대사가 본부를 방문해 소방 자동차 무상양여에 대한 감사를 전하고, 재난 대응 협력 확대 방안에 대해 논의했다고 6일 밝혔다.

주한 페루대사는 이날 차담회에서 소방 자동차 양여에 대한 감사의 뜻을 표하고, 페루의 재난 환경과 소방 대응 여건을 설명하며 향후 협력 방향에 대해 의견을 나눴다.

파울 두클로스 주한 페루대사가 소방역사관을 둘러보고 있다. 경기도소방재난본부 제공

도 소방재난본부는 앞으로도 재난 대응 역량이 필요한 국가를 대상으로 소방 장비 지원과 기술 협력을 확대하고, 국제 재난 대응 협력 네트워크 구축을 지속적으로 추진할 계획이다.

최용철 도 소방재난본부장 전담 직무대리는 "이번 교류를 시작으로 앞으로도 페루와의 소방 협력을 교육과 인력 파견까지 확대해 이어갈 계획"이라며 "지원하는 소방차와 방화복 등 장비가 현지 소방대원들의 대응에 실질적인 도움이 되어 국제 소방 교류의 모범이 되길 기대한다"고 말했다.

