기장읍 청강리 1969㎡ 규모 조성



반려견 전용 필드·놀이시설 갖춰

부산 기장군이 반려동물과 보호자가 함께 이용할 수 있는 전용 쉼터를 조성하고 본격 운영에 들어간다.

기장군은 오는 8일 오전 11시 기장읍 청강리 일원에 조성된 '기장 반려견 어울림 쉼터' 개장식을 개최한다고 6일 전했다.

'기장 반려견 어울림 쉼터'는 최근 반려동물 양육 가구 증가 추세에 대응해 반려견이 자유롭고 안전하게 뛰어놀 수 있도록 마련된 1969㎡ 규모의 전용 공간이다. 해당 시설은 지난해 12월 준공을 했으며 지난 4일부터 정식 운영에 들어갔다.

쉼터는 매주 수요일부터 일요일까지 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며, 월요일과 화요일은 휴무다. 시설에는 반려견 전용 필드와 다양한 놀이시설을 비롯해 산책로, 화장실, 벤치 등 편의시설이 마련돼 반려견과 보호자가 함께 쾌적하게 이용할 수 있도록 조성됐다.

개장식 당일에는 공식 행사 이후 반려동물 산책 및 에티켓 교육, 반려동물 사진 공모전 전시 등 다양한 부대행사도 진행될 예정이다.

정종복 기장군수는 "기장 반려견 어울림 쉼터가 반려동물과 보호자가 함께 교감하고 소통하는 열린 공간으로 자리 잡길 기대한다"며 "반려동물 친화적인 환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

기장 반려견 어울림 쉼터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



