국가수리과학연구소, '수학문화 확산 정책 포럼' 개최

수학을 교육이나 체험 활동을 넘어 일상 속 문화로 확장하기 위한 정책 논의가 본격화됐다.

국가수리과학연구소는 6일 대전컨벤션센터(DCC)에서 충남대학교 국가정책대학원, 한국기술혁신학회와 함께 '수학문화 확산을 위한 정책 포럼'을 개최했다고 밝혔다.

수학문화 협의회 단체 사진. 국가수리과학연구소 제공

이번 포럼은 수학을 단순한 교육·체험 프로그램이 아니라 국민이 일상에서 접할 수 있는 과학문화 콘텐츠로 확대하기 위한 정책 방향과 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

수학문화 협력 네트워크 구축 논의

행사는 오전 '수학문화 협의회'와 오후 정책 포럼으로 나뉘어 진행됐다.

오전 협의회에는 전국 수학문화관과 과학관, 수학체험센터 관계자와 전문가들이 참여해 수학문화 확산을 위한 협력 방향과 공동 연구·사업 연계 방안을 논의했다.

오후 정책 포럼에서는 수학문화 콘텐츠의 발전 방향과 정책 과제에 대한 발표와 토론이 이어졌다. 행사에서는 황정아 국회의원과 유득원 대전광역시 행정부시장이 축사를 통해 수학문화 확산의 필요성과 정책 지원의 중요성을 강조했다.

주제 발표에는 김재영 고려대학교 교수, 정재훈 진영고등학교 교장, 강태원 충남대학교 국가정책대학원 부원장, 최병희 한국한의학연구원 팀장이 참여해 수학문화 콘텐츠 표준화 방안, 현장 운영 사례, 수학문화의 사회적 의미 등을 발표했다.

이어진 패널 토론에서는 수학문화 확산을 위한 정책 과제와 제도화 방안, 재정 지원 및 운영 거버넌스 구축 방향 등이 논의됐다.

유명산 국가수리과학연구소 박사는 "수학문화는 수학을 일상에서 경험하고 향유할 수 있는 공공문화로 확장하는 중요한 분야"라며 "이번 포럼이 정책 기반 마련과 기관 간 협력 네트워크 강화의 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



