농협의 경영 안정과 조합원 복지 증진

경북 구미해평농협은 지난 5일 실시된 구미 해평농협 조합장 보궐선거 결과 기호 2번 이상훈 후보가 치열한 접전 끝에 당선의 영예를 안았다.

(좌)해평농협 후보자 포스터 (우) 해평농협 조합장 보궐선거 개표현장

이번 선거는 전체 조합원 2603명 중 79%에 달하는 높은 투표율을 기록하며 조합원들의 높은 관심을 입증했다.

개표 결과, 이상훈 후보는 732표를 얻어 712표를 획득한 기호 1번 조남근 후보를 20표 차이로 제치고 해평농협 조합장에 최종 당선됐다. 기호 3번 권오덕 후보는 570표를 기록했다.

20표라는 근소한 차이로 승패가 갈린 만큼 선거 막판까지 긴장감이 감돌았으나, 결국 조합원들은 이상훈 후보의 손을 들어주며 농협의 새로운 변화를 선택했다.

이상훈 당선인은 높은 투표율로 나타난 조합원들의 기대를 바탕으로, 앞으로 해평농협의 경영 안정과 조합원 복지 증진을 위한 본격적인 행보에 나설 예정이다.

