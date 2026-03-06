LG전자 베스트샵 구리역점-구리시청 공무원노조, 복지증진·상호협력 관련 MOU 체결

LG전자 베스트샵 구리역점과 구리시청 공무원노동조합이 지역 공무원들의 복지 증진 및 상호 협력을 위해 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

LG전자 베스트샵 권대기 지점장, 구리시청 노동조합 윤석현 위원장은 지난 3월 5일, 구리시청 공무원 및 공무직 직원을 대상으로 가전제품 특별 할인 혜택을 제공하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 지역사회 공공기관과의 긴밀한 파트너십을 구축하고, 구리시 공직자들에게 실질적인 가전 구매 혜택을 제공하기 위해 진행되었다.

해당 협약에 따라 LG전자 베스트샵 구리역점은 구리시청 소속 공무원과 공무직 직원들이 가전제품을 구매할 경우, 시중보다 유리한 조건의 특별 할인 혜택과 맞춤형 컨설팅 서비스를 제공하게 된다. 이를 통해 구리시 공직자들의 가계 부담을 줄이고 주거 생활의 질을 높이는 데 기여할 전망이다.

구리시청 공무원노동조합 측에서도 조합원들의 복지 향상을 위해 적극적인 홍보에 나서기로 했다. 노조는 사내 게시판 등 내부 소통 창구를 활용하여 월 1회 정기적으로 해당 혜택을 홍보할 예정이며, 오는 4월 예정된 공무직 회의에서도 추가 홍보 세션을 마련할 예정이다.

LG전자 베스트샵 권대기 지점장은 "지역 공공기관과의 협력을 기반으로 구리역점의 인지도를 확대하고 신규 고객을 창출할 수 있는 소중한 기회가 될 것으로 기대한다"며 "단순한 판매를 넘어 구리시 공직자들이 만족할 수 있는 최상의 서비스와 차별화된 혜택을 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.

이번 MOU 체결을 계기로 양 기관은 향후 지속적인 협업을 통해 지역 경제 활성화와 공직자 복지 모델 구축에 앞장설 계획이다.

