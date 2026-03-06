민선 8기 출범 후 전 부서에 ESG 행정 도입

관 주도 벗어나 민관 협력 체계 구축

'해남형 ESG' 비전을 뚝심 있게 밀어붙인 전남 해남군이 2년 연속 전국 지자체 최고봉에 올랐다. 해남군은 6일 한국경제매거진이 주관한 '2026 대한민국 최우수 ESG 대상'에서 지자체 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

'대한민국 최우수 ESG 대상'은 기업과 기관, 단체 등의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과를 종합적으로 평가해 우수 모범 사례를 선정하는 권위 있는 시상식이다.

해남군은 '2026 대한민국 최우수 ESG 대상'에서 지자체 부문 대상을 수상했다. 해남군 제공

올해 평가는 지자체·공공기관·프랜차이즈 등 3개 부문으로 나뉘어 진행됐으며, 해남군은 탁월한 ESG 경영 가치와 브랜드 가치 향상 공로를 인정받아 지자체 부문 1위에 올랐다.

이번 수상의 배경에는 민선 8기 출범과 함께 선포된 '해남형 ESG' 비전이 자리하고 있다. 군은 ▲청정환경(E) ▲안전사회(S) ▲신뢰행정(G)을 핵심 군정 방침으로 삼고 이를 전 부서의 행정 영역으로 적극적으로 확대해 왔다. 특히 관 주도의 정책에서 벗어나 군민이 직접 참여하는 소통형 정책을 전개한 점이 높은 평가를 받았다.

해남군은 생활 속 ESG 실천 릴레이 캠페인, ESG 실천 공모사업, 캠페인송 제작 등을 통해 일상 속 실천 문화를 확산시켰으며, 다양한 기관·단체와 민관 협력 체계를 구축해 지역사회 전반에 ESG를 성공적으로 정착시켰다.

전국 최대 농어업군이라는 지역적 특성을 살린 '녹색성장 전략'도 주목받고 있다. 군은 현재 청정에너지와 인공지능(AI)을 접목한 미래 산업 육성에 박차를 가하고 있다.

주요 추진 사업으로는 ▲농식품 기후변화 대응 클러스터 조성 ▲탄소중립 에듀센터 구축 ▲RE100 산업단지 및 AI 데이터센터 조성 등이 꼽힌다. 이를 통해 재생에너지 확산과 미래 산업을 결합, '대한민국 농어촌수도'로서의 선도적 입지를 더욱 굳건히 다진다는 구상이다.

아울러 해남군은 이러한 ESG 정책을 국제적 기준인 지속가능발전목표(SDGs)와 연계해 보다 체계적이고 종합적인 지속가능발전 체계를 구축하는 데 행정력을 집중하고 있다.

군 관계자는 "이번 수상은 군민과 함께 만들어 온 해남형 ESG의 성과가 대외적으로 인정받은 뜻깊은 결과"라며 "앞으로도 농어업의 뿌리를 지키면서 청정에너지와 AI 기반의 미래 산업을 육성해 지속가능한 지역 순환경제 모델을 완성해 나가겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



