경북대학교가 국립대 최초로 해외 대학에 교육과정을 수출하며 'K-교육' 영토 확장에 나선다.

경북대(총장 허영우)는 지난 5일 베트남 하노이 FPT 타워에서 FPT대학교와 '프랜차이즈형 초국가교육(TNE)' 운영을 위한 합의각서(MOA)를 체결했다.

이번 협약에 따라 양 대학은 하노이에 'KNU Vietnam'을 설립하고 올해 하반기부터 본격적인 운영에 들어간다.

프랜차이즈형 TNE는 국내 대학의 커리큘럼을 현지 대학에 제공해 학생들이 한국에 오지 않고도 동일한 교육을 이수하고 국내 학위를 취득하는 제도다.

학제 운영운 3년 과정(연 3학기 체제)이다.

경북대는 교육과정 제공 및 학위 수여를, FPT대는 현지 교육 운영을 담당한다.

허영우 총장은 "이번 사업은 국립대가 프랜차이즈 형태로 해외에 진출하는 첫 사례로 의미가 크다"며, "글로벌 교육 협력을 확대하는 중요한 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

