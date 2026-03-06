경남 김해시가 오는 9일부터 6월 8일까지 상·하수도 체납요금 징수에 나선다.

시는 6개 팀 19명 규모 '특별징수반'을 편성해 3개월 이상 장기체납자와 20만원 이상 고액 체납자를 중심으로 선제적 징수 활동을 펼친다고 6일 밝혔다.

특별징수반은 전화, 문자, 우편, 현장 방문 등을 통해 체납자에게 자발적 납부를 독려하되, 납부 의사가 없는 고질체납자에게는 단수, 압류 등 행정처분을 단행한다.

취약계층에는 순차 납부와 행정지도, 복지연계로 세금 부담을 줄여주고, 대형상가 등 많은 양을 사용하는 곳에는 상시 모니터링으로 장기체납을 미리 차단한다.

시는 이번 특별징수로 경기침체 장기화로 인한 세금 고착화를 막고 건전한 공공요금 납부 문화를 정착시켜 공기업 재정 건전성 확보와 결손 최소화를 이룰 계획이다.

체납요금은 전용 가상계좌나 인터넷 지로, 신용카드 등의 방법으로 낼 수 있다.

박창근 시 상하수도사업소장은 "미납으로 인한 단수 조치로 불편이 발생하지 않도록 자발적인 납부를 바란다"며 "건전한 재정 확보로 안전하고 깨끗한 물 공급 체계 유지에 최선을 다하겠다"라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



