과기정통부·행안부 'AX 원스톱 전주기 지원' 추진…3월부터 컨설팅 시작

정부가 공공부문 인공지능 전환(AX)을 지원하는 범정부 지원체계를 본격 가동한다. 정부 기관의 AI 사업 기획부터 데이터·인프라 활용, 규제 검토까지 전 과정을 지원해 공공부문 AI 도입을 확대한다는 것이다.

과학기술정보통신부와 행정안전부는 8일 정부 기관을 대상으로 '정부 AX사업 지원방안 설명회'를 열고 각 기관이 추진하는 AX 사업을 본격 지원한다고 밝혔다.

이번 설명회는 지난 1월 제4회 과학기술관계장관회의에서 의결된 '정부 AX 원스톱 전주기 지원방안'의 후속 조치로 마련됐다. 양 부처가 공동으로 운영하는 AX 지원센터를 소개하고 향후 지원 계획을 공유했다.

이날 설명회에는 AX 사업을 추진하거나 계획 중인 33개 정부·공공기관(정부 기관 22곳, 공공기관 11곳)이 참여해 사업 추진 과정의 애로사항과 지원 필요 사항을 논의했다.

AX 과제 기획부터 데이터·인프라까지 지원

과기정통부는 AX 과제 기획, AI 학습데이터 구축, AI 모델·인프라 활용, 규제 컨설팅, AI 안전·신뢰 확보 등 AX 수행 전 과정에 대한 기술·컨설팅 지원을 추진한다.

이를 위해 정보통신산업진흥원을 중심으로 'AX 원스톱 지원센터 TF'를 운영해 기관별 사업 기획과 기술 도입을 지원한다.

행안부는 중앙부처와 지방정부, 공공기관을 대상으로 과제 발굴 → 기획·설계 → 공공 AI 자원 지원 → 윤리·책임성 검증 → 성과 확산으로 이어지는 단계별 지원체계를 제공한다.

특히 한국지능정보사회진흥원 공공AI사업지원센터를 통해 범정부 AI 공통기반과 공공데이터 활용을 지원하고 공공 AI 영향평가도 추진할 예정이다.

현재 정부는 45개 기관으로부터 AX 컨설팅 수요를 접수했으며, AI 전문기업과 전문가로 구성된 자문단을 통해 3월부터 컨설팅을 시작한다.

이진수 과기정통부 인공지능정책기획관은 "올해 전 부처 AX 사업 예산이 지난해보다 5배 이상 확대됐다"며 "전담 지원체계를 통해 정부 기관의 AX 성과 창출을 적극 지원하겠다"고 말했다.

이세영 행정안전부 인공지능정부정책국장은 "공공AI사업지원센터가 국민이 체감할 수 있는 정부 혁신을 AI로 구현하는 핵심 지원체계가 되도록 하겠다"고 전했다.

