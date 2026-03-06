민주당, 수석대변인 강준현·대변인 김기표 임명
전남·광주 경선에 '정책배심원제' 도입
예비경선 당원 100%…본경선 당원 50%·국민 50%
다음주 초 경선 시작
더불어민주당이 박수현 의원의 충남도지사 선거 출마로 공석이 된 수석대변인 자리에 재선 강준현 의원을 임명했다. 초선 김기표 의원도 대변인으로 추가 선임했다.
조승래 민주당 사무총장은 6일 전남 영광농협에서 열린 현장 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 이같이 밝혔다. 조 사무총장은 "현재 세종시당위원장인 강 의원은 소통과 친화력에 엄청난 강점을 갖고 있다. 언론인과 소통하고 대화 나누는 데에 적임자"라고 부연했다.
김 대변인에 대해서는 "법률가 출신으로 사안에 대해 아주 논리적으로 분명하게 분석하는 것에 큰 강점이 있다"고 했다.
민주당은 이날 전남·광주통합특별시 경선과 관련해 예비경선과 본경선에서 50% 이상(과반) 득표자가 없을 때 결선을 실시하기로 했다. 예비경선은 100% 당원 경선으로 온라인 투표 방식으로 치러진다.
예비경선을 통과한 5명은 본경선에 참여하게 된다. 본경선에서는 당원 투표 50%·국민 투표 50%를 반영한다. 온라인투표와 자동응답시스템(ARS) 투표로 치러질 예정이다.
민주당은 기존 시민공천배심원제에 숙의 기능을 보완하기 위해 정책배심원을 구성하기로 했다. 조 사무총장은 "전남·광역통합특별시인 만큼 전남·광주에 대한 비전·전략·정책을 고민하기 위해 구성했다"며 "정책배심원은 후보자의 비전과 정책을 검증할 예정"이라고 했다.
다만 정책배심원에 별도로 의결권은 주지 않고 검증단으로서 역할 한다는 계획이다.
민주당 공천관리위원회에서 경선이 확정된 서울, 경기, 전남·광주는 다음주 초부터 본격적인 경선 일정이 시작된다.
