재판에서 "조작 범죄 자백했는데 수사 안해"

오 시장 "특검, 사기 범죄자에게 눈 감아"

오세훈 서울시장이 민중기 특별검사팀을 향해 "선과 악을 뒤바꾼 이런 존재를 '악질 특검' 말고 달리 무어라 불러야 할지, 아직 적당한 단어를 찾지 못했다"고 비판했다.

오 시장은 6일 페이스북에 '민중기 특검에게 묻습니다'라는 제목의 글을 통해 이같이 말했다.

앞서 민중기 특검팀은 지난해 12월 명태균 여론조사 의혹으로 오 시장을 불구속 기소했고, 오 시장은 지난 4일 서울중앙지법에서 열린 첫 공판에 출석했다. 재판에서는 명씨가 경남 창원에서 실질적으로 운영한 미래한국연구소에서 실무자로 함께 일한 강혜경씨에 대한 증인신문이 진행됐다.

하지만 오 시장은 이날 "(명태균 씨와 한때 함께 일한) 강혜경의 법정 증언에 의하면, 명태균 일당은 선거철이 되면 출마 예정자들을 접촉해 조작된 여론조사를 영업 미끼로 들이밀었다"며 "허위로 숫자를 만들고 일감을 얻어내는 것이 이들의 전형적인 영업 수법"이라고 지적했다. 이어 "오세훈 캠프에도 같은 수법으로 접근했지만, 초기에 이를 간파하고 단호히 물리쳤다"고 강조했다.

오 시장은 "강혜경이 명태균의 지시로 움직인 것인지 아니면 스스로 자행한 것인지, 수사해서 밝히면 될 일이었다"며 "그런데 특검은 조작 여론조사를 간파하고 물리친 피해자를 기소하는 최악의 결정을 저질렀다"고 비판했다.

강혜경 씨가 법정에 증인으로 나와 '미래한국연구소가 실시한 여론조사는 표본이나 수치가 조작됐다'는 취지의 발언을 한 것을 두고는 "자백이다. 이미 검찰에서 수집한 수많은 증거도 있다"면서 "이들은 유사한 전력으로 처벌받은 이력도 있다"고 지적했다. 그러면서 "그런데 가해자는 건드리지 않고, 피해자만 법정에 세웠다"면서 "민중기 특검, 사기 범죄자에게는 눈을 감고 그 범행의 피해자만 법정에 세운 이유를 국민 앞에 밝혀라"고 덧붙였다.

