우체국 집배원 정기 방문

안부·안전 확인 강화

창녕군은 6일 행정안전부가 주관하는 '2026년 읍면동 스마트 복지·안전서비스 개선 모델 개발 지원사업(안부살핌 우편서비스)' 공모에 선정됐다고 밝혔다.

이에 군은 2024년부터 추진된 해당 공모사업에 3년 연속 선정되며 사업을 지속해서 운영하게 됐다.

'안부살핌 우편서비스'는 사회적 고립 가구의 안전 확보와 복지 사각지대 해소를 위해 우체국 집배원이 정기적으로 가정을 방문해 안부를 확인하는 사업이다.

서비스는 우체국 집배원이 월 2회 대상 가구를 직접 방문해 필요한 물품을 전달하고, 건강 상태와 주거환경 등 생활 실태를 확인하는 방식으로 운영된다.

또한 방문 과정에서 위기 상황이 발견될 경우 읍면 사무소와 연계해 맞춤형 복지서비스를 제공하고, 필요시 고난도 사례관리 대상자로 선정해 지속적이고 체계적인 관리를 지원할 계획이다.

Advertisement

AD

군 관계자는 "안부살핌 우편서비스를 통해 사회적 고립 가구의 안전을 지속해서 확인하고 위기 상황에도 신속히 대응할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 복지 사각지대 해소를 위해 촘촘한 사회안전망 구축에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>