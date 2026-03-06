블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 블랙핑크가 미니 3집 '데드라인(DEADLINE)'으로 K팝 걸그룹 초동(발매 첫 주 판매량) 신기록을 세웠다고 YG엔터테인먼트가 6일 밝혔다.

이날 한터차트에 따르면 블랙핑크의 미니 3집 '데드라인'은 2월27일~3월5일 총 177만4577장 팔렸다. YG는 "K팝 걸그룹 역사상 가장 많은 수치로 전작인 정규 2집 '본 핑크'와 비교해 23만장가량 늘었다"고 전했다.

이번 앨범은 예약 판매 기간 선주문량 190만장을 기록하며 흥행을 예고했다. 발매 첫날에는 146만1785장이 판매돼 K팝 걸그룹 일일 최고 판매량을 경신했다. 발매 후 한터 주간·월간 차트 정상을 차지했으며 써클차트에서는 3관왕에 올랐다.

'데드라인'은 38개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위를 기록하며 월드와이드 차트 정상을 차지했다. 타이틀곡 '고(GO)' 뮤직비디오는 유튜브 '24시간 내 가장 많이 본 동영상'에 올랐다.

미국 음악 잡지 롤링스톤은 "블랙핑크가 최고의 전성기로 돌아왔다"며 "네 멤버의 개성이 뚜렷하면서도 블랙핑크가 가장 잘하는 방식으로 존재감을 과시했다"고 썼다. 빌보드는 '고'에 대해 "블랙핑크를 진정으로 대표하는 곡"이라고 평했다.

