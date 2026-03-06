무형유산·마을 자원 연계 '백중마을축제' 참여형 프로그램 확대

밀양문화관광재단(이하 재단)은 경남문화예술진흥원이 주관하는 '2026년 시도 문화예술기획지원사업'에 지난해에 이어 2년 연속 선정됐다고 6일 밝혔다.

이번에 선정된 '백중마을축제'는 ▲퍼레이드 공연 ▲백중 춤사위 체험 ▲전통 장(醬) 만들기 체험 ▲밀양 무형유산 버스킹 공연 ▲공연과 식사를 결합한 '오감만족 백중연(宴)' 등 다양한 프로그램으로 구성된다. 축제는 오는 9월 퇴로마을 일원에서 열릴 예정이다.

특히 '오감만족 백중연(宴)'은 전문 요리사의 시연을 통해 준비된 음식을 맛보며 무형유산 해설 공연을 함께 즐길 수 있는 프로그램이다.

올해 사업은 지난해 축제를 한 단계 발전시켜 관람 중심에서 벗어난 참여형 체험 프로그램으로 확대 운영할 계획이다. 이를 통해 시민과 관광객이 지역 무형유산과 생활 문화를 직접 체험하고 향유할 수 있는 문화예술 프로그램으로 발전시킨다는 방침이다.

이치우 재단 대표이사는 "백중마을축제를 통해 지역 무형유산과 마을 문화자원을 연계해 시민과 관광객이 함께 즐기는 축제를 만들겠다"라며 "앞으로도 지역 고유 문화자원을 활용한 지속 가능한 문화예술 사업을 추진하겠다"라고 전했다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



