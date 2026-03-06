석유화학 공정열 공급 가능한

차세대 원자로 활용 기술협력

탄소 배출 없는 에너지로

산업 공정 탈탄소화 추진

한국화학산업협회가 석유화학 공정의 탄소 배출을 줄이기 위해 원자력 기반 고온 공정열 활용 기술 협력에 나선다.

한국화학산업협회는 6일 대전 한국원자력연구원에서 한국원자력연구원과 '석유화학 산업 열에너지 탄소중립 실현을 위한 고온가스로 활용 기술협력 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 화학산업 공정에 필요한 고온 열에너지를 탄소 배출 없이 공급할 수 있는 고온가스로 기술 협력을 강화하고, 국내 석유화학 산업의 경쟁력 제고를 위한 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

고온가스로(HTGR·High-Temperature Gas-cooled Reactor)는 석유화학 공정에 필요한 고온 스팀 등 공정열을 공급할 수 있는 차세대 원자로다. 화석연료를 대체할 수 있는 탄소 배출 없는 에너지원으로, 석유화학 산업의 탄소중립 달성을 위한 핵심 기술로 주목받고 있다.

이날 협약식에는 한국화학산업협회 엄찬왕 부회장과 한국원자력연구원 임인철 부원장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

양 기관은 협약을 통해 국내 석유화학 기업들의 수요를 반영한 고온가스로 설계를 추진하고 관련 기술의 상용화 기회를 확대하는 등 탄소중립 실현을 위한 기술협력 생태계를 구축하기로 했다.

또 협약 체결 이후 참석자들은 원자력연의 주요 연구시설인 '초고온헬륨루프'와 '방사성폐기물 지하처분연구시설'을 방문해 원자력 기술 기반의 탄소 저감 연구 현황을 살펴봤다.

임인철 한국원자력연구원 부원장은 "석유화학 산업은 연구원이 추진 중인 고온가스로의 핵심 수요처"라며 "이번 협약을 계기로 국내 석유화학 업계와 긴밀한 네트워크를 구축해 실질적인 기술협력 생태계를 조성하겠다"고 말했다.

엄찬왕 한국화학산업협회 부회장은 "화학산업은 글로벌 환경 규제 강화 속에서 탄소중립 이행 요구가 커지고 있다"며 "국내 기업들이 실제 산업 현장에서 활용할 수 있는 기술 기반을 마련해 글로벌 경쟁력 확보를 지원하겠다"고 강조했다.

협회는 앞으로도 국내 화학산업의 경쟁력 제고와 지속가능한 성장 기반 마련을 위해 민관 협력을 지속 추진할 계획이라고 밝혔다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



