미국이 지난달 관세협상 대가로 제한했던 인도의 러시아산 원유 구매를 30일간 한시적으로 허용했다. 호르무즈 해협 봉쇄로 인도의 원유 수급이 불안해진 것을 감안한 조치로 풀이된다. 원유 비축량도 적어 에너지 대란 우려가 제기됐던 인도는 일단 큰 위기를 넘기게 됐다.

5일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 미 재무부는 인도 기업에 러시아산 원유와 석유 제품을 구매를 허용하는 일반 면허를 발급했다고 밝혔다. 해당 조치에 따르면 인도 기업들은 3월5일 이전에 선적된 러시아산 원유와 석유제품을 내달 4일까지 수입 가능하다.

스콧 베선트 재무장관은 엑스(X·옛 트위터)에 "세계 시장으로 원유 공급이 계속 이뤄지도록 한 것"이라며 "이미 해상에 묶여 있는 원유 거래만 허용되는 만큼 러시아 정부에 큰 재정적 이익이 되지는 않을 것"이라고 주장했다. 앞서 지난달 미국 정부는 인도의 대미관세를 50%에서 18%로 줄이는 대신 러시아산 석유 수입을 중단할 것을 요구했고, 인도 정부도 이를 받아들였다.

블룸버그통신은 이번 조치가 인도 정부의 요청에 따른 것이라고 전했다. 인도는 전체 원유 수입 물량의 50% 이상을 중동에 의존해왔는데 미국과 이란의 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되고, 중동산 석유 수입이 어려워지자 미국 측에 러시아 석유 거래 허용을 요청했다는 것이다.

한편 러시아 매체인 모스크바타임스에 따르면 현재 아시아 해역에는 약 950만 배럴 규모의 러시아산 원유가 선박에 실린 채 대기 중인 것으로 알려졌다. 이미 이 중 유조선 2척이 동아시아에서 인도로 항로를 변경했다.

