기름값 급등 등 우려 커지자 확대간부회의 개최



미국·이란 전쟁으로 국제 유가 급등과 같은 불확실성이 커지자 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 민생안정에 총력을 다할 것을 지시했다.

구 부총리는 6일 오전 정부세종청사에서 재정경제부 양 차관과 각 실·국장 및 총괄과장 등 주요 간부가 참석하는 확대간부회의 열고 이같이 밝혔다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 3월 6일 정부세종청사 중앙동에서 재정경제부 확대간부회의를 주재, 모두발언을 하고 있다. 재정경제부 AD 원본보기 아이콘

최근 중동 상황으로 대외 불확실성이 확대되는 가운데 구 부총리는 "금융·외환시장과 실물경제 등 동향을 상시 점검하라"면서 "필요한 사안에 대해서는 선제적으로 조치하라"고 관계 실국에 당부했다.

미국의 이란 공습으로 석유 공급에 차질이 빚어질 우려가 커지자 전국 주유소 휘발유, 경윳값은 일제히 치솟고 있다. 전국에서 유가가 가장 높은 서울의 경우 휘발유 가격이 1916.5원으로 전날보다 27.5원 올라 1900원대를 넘어섰다. 구 장관은 "대외 충격이 석유류 가격 상승 등 민생 부담으로 전이되지 않도록 면밀하게 관리하라"고 강조했다.

아울러 물가·부동산 등 민생 이슈 대응 및 초혁신경제 구현을 위한 과제 발굴에 대한 노력을 격려했다. 추가적으로 청년·지역 이슈 및 현장의 목소리에 관심을 가지고 폭넓게 청취해 실효성 있는 정책 대안을 발굴할 것도 주문했다.

한편 구 부총리는 재정경제부가 정부의 AI 전환을 선도하고 업무 생산성을 높이기 위해서는 직원들의 AI 역량 개발이 중요한 과제라고 언급하고 직원들에 대한 단기 집중몰입 교육 실시를 지시했다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



