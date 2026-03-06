22개 시·군 공동 현안 점검

수질오염 대응체계 등 신규 건의 논의

경상북도 22개 시·군 단체장들이 의성에 모여 민선 8기 지방자치의 성과를 점검하고 지역 공동 현안 해결을 위한 정책 공조 방안을 논의했다.

경상북도시장 군수협의회(회장 김주수 의성군수)는 6일 의성 종합체육관에서 '민선 8기 제19차 정기회의'를 개최하고 지난 4년간 협의회가 추진해 온 주요 정책 성과를 점검하는 한편 도내 시·군의 공동 현안과 신규 건의 사항을 논의했다.

이번 회의는 민선 8기 협의회의 공식 일정 가운데 사실상 마지막 정기회의로, 그동안 중앙정부와 경상북도를 대상으로 추진해 온 건의 사항과 제도 개선 성과를 종합적으로 정리하고 향후 정책 과제와 협력 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

회의에서는 ▲민선 8기 하반기 주요 성과 보고 ▲2026년도 세입·세출 예산안 보고 ▲기존 건의 사항 회신 결과 공유 ▲신규 건의안 심의·의결 등 다양한 안건이 논의됐다.

특히 칠곡군이 제안한 '수질오염사고 오염수 수거·처리 대행 공동계약 체계 구축'이 신규 건의안으로 상정돼 주목받았다. 최근 수질오염 및 화학사고 발생 가능성이 커지면서 초기 대응 역량 강화를 위한 권역별 공동 대응체계 구축 필요성이 제기된 데 따른 것이다. 협의회는 해당 건의안을 토대로 경상북도 차원의 지원과 제도적 기반 마련을 함께 모색하기로 했다.

김주수 협의회장은 "민선 8기 동안 경북 22개 시·군이 공동 현안을 함께 논의하며 지방자치 발전과 지역 균형발전을 위해 지속해서 협력해 왔다"며 "이번 회의는 그동안의 성과를 정리하고 다음 기수로 정책 과제를 이어가는 중요한 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.

이어 "앞으로도 협의회가 지역의 목소리를 하나로 모아 중앙정부와의 정책 협력을 강화하고, 실질적인 제도 개선과 지역 균형발전에 기여하는 협의체로서 역할을 충실히 수행하겠다"고 강조했다.

민선 8기 경상북도 시장·군수협의회의 마지막 정기회의는 단순한 회의 이상의 의미를 갖는다. 수도권 집중과 지방소멸이라는 구조적 위기 속에서 22개 시·군이 공동 의제를 발굴하고 중앙정부와 제도 개선을 협의해 온 '지방 연대 플랫폼'의 역할을 다시 확인한 자리였기 때문이다.

특히 수질오염 대응 공동체계 구축과 같은 생활밀착형 현안은 지방정부 간 협력이 실질적인 정책 해법으로 이어질 수 있음을 보여준다. 앞으로 차기 협의회가 이러한 협력 구조를 더욱 제도화하고, 지방의 목소리를 국가 정책으로 연결하는 실질적 창구로 기능할 수 있을지 주목된다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



