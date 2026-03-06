LF·코오롱 등 경력 쌓은 패션 전문가
"상품기획 경쟁력 강화 기대"

신세계 그룹 계열 패션 플랫폼 W컨셉은 이지은 상품2담당 상무를 새 대표이사로 선임했다고 6일 밝혔다.


이지은 W컨셉 신임 대표. W컨셉 제공



이 신임 대표는 W컨셉 최초의 여성 수장으로 이름을 올렸다. 중앙대학교 의류학과를 졸업한 뒤 LF와 코오롱 등 패션 전문 기업에서 경력을 쌓은 패션 전문가다.

W컨셉은 "이 대표 선임을 계기로 치열한 패션 시장의 경쟁 상황에서 패션 버티컬 플랫폼의 핵심 역량을 재점검하고 본원적 경쟁력을 더 강화할 방침"이라며 "이를 통해 W컨셉의 독보적인 상품기획 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대한다"고 전했다.


