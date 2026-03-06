디자인·콘텐츠 전문기업 홍커뮤니케이션즈는 영문 잡지 'KOREA'가 'iF 디자인 어워드 2026(International Forum Design Award 2026)'에서 본상을 받는다고 6일 밝혔다. 시상식은 내달 27일 독일 베를린에서 열린다.

'KOREA'는 한국 전통문화를 다양한 디자인과 콘텐츠로 조명해 국가 브랜드 가치를 효과적으로 전달하기 위해 발행하는 공공 커뮤니케이션 매체다.

이 잡지는 정부(문화체육관광부) 간행물을 국가 브랜딩 플랫폼으로 재정의하고 전통과 현대를 디자인으로 조화롭게 표현한다. 또 다양한 독자를 포용하는 접근성 중심의 커뮤니케이션을 구현하는 동시에 다채널 배포로 국제적 확산 전략을 구사한다.

iF 디자인 어워드는 1953년 독일에서 시작된 디자인 공모전으로 독일 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award), 미국 IDEA(InternationalDesignExcellence Awards)와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다.

박상호 홍커뮤니케이션즈 대표는 "한국의 전통과 K컬처의 무한한 가능성을 세련된 사진, 디지털 콘텐츠, 영상 등 감각적 언어로 재해석한 것이 iF 디자인 어워드 본상 수상으로 이어졌다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



