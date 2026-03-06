5일 광주 동구가 '동명동 행정복합센터' 개청식을 개최했다. 광주 동구 제공 AD 원본보기 아이콘

광주 동구는 '동명동 행정복합센터'가 새롭게 문을 열고 개청식을 개최했다고 6일 밝혔다.

지난 5일 개청식에는 동구청장을 비롯한 각계 내·외빈과 지역 주민들이 참석했다. 제막식을 시작으로 식전 행사, 건립사업 경과보고, 청사 관람 순으로 진행됐다.

동구는 2020년부터 동명건강돌봄센터 조성과 주거지 주차 공간 확충 등을 위해 총 141억여 원을 투입해 동명동 행정복합센터를 조성했다.

동명동 행정복합센터는 연면적 3,244.83㎡ 규모로, 지하 1·2층에는 주거지 주차장, 1층에는 행정복지센터, 2층에는 건강돌봄센터, 3층에는 마을사랑채와 다목적실 등을 갖춰 행정·돌봄·공동체 기능을 한 곳에 모았다.

동구는 동명동 행정복합센터가 지역 주민이 함께하는 공동체 활동의 장이자, 양질의 건강 돌봄 서비스를 제공하는 거점으로서 지역사회 발전에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

동구 관계자는 "주민들이 주체가 돼 다양한 마을 활동을 펼칠 수 있는 공간이 마련돼 더없이 기쁘다"며 "앞으로 이곳이 주민들의 화합과 소통의 중심 공간으로 자리매김하길 바란다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



