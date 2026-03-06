(왼쪽부터) 이완식 화순전남대병원장, 임현필 전남대치과병원장, 김형록 화순군립요양병원장. 전남대병원 제공 AD 원본보기 아이콘

전남대학교병원은 화순전남대학교병원 제12대 병원장에 이완식 소화기내과 교수, 전남대학교치과병원 제9대 병원장에 임현필 치과보철과 교수, 화순군립요양병원 제8대 병원장에 김형록 대장항문외과 교수를 임명했다. 임기는 오는 2028년 2월 29일까지 2년이다.

전남대병원은 지난달 제67차 정기이사회와 97차 서면이사회를 열어 전임 보직자들의 임기 만료에 따른 후속 인사 임명동의안을 가결했다.

이완식 신임 화순전남대병원장은 1994년 전남대학교 의과대학을 졸업하고 2001년 전남대학교 대학원에서 의학박사 학위를 받았다. 전남대병원과 화순전남대병원에서 소화기내과 교수로 재직하며 소화기암 및 내시경 분야를 중심으로 진료와 연구 활동을 이어왔다. 2020~2025년까지 전남대병원 소화기내과 과장을 역임했다.

화순전남대병원에서 2013~2019년까지 의료질관리실장을 지내며 의료 질 향상과 환자 안전 체계 구축에 힘썼다. 특히 내과장과 위암센터소장, 소화기센터소장을 맡아 병원 주요 보직을 수행했다. 또 지난해부터 현재까지 대한상부위장관학회 이사, 대한소화기내시경학회 이사 등으로 활동하며 학술 분야에서도 다양한 역할을 이어가고 있다.

Advertisement

임현필 신임 전남대치과병원장은 2000년 전남대학교 치과대학을 졸업하고 2010년 동 대학원에서 치의학박사 학위를 받았다. 2009년 전남대 치의학전문대학원 교수로 부임한 후, 전남대치과병원 교육연구부장·기획부장·진료부장을 역임했다. 2012년 전남대학교 치의학연구소 치연학술상을 수상했고 2017~18년 미국 Stanford University School of Medicine에서 연수했다. 또 대한치과보철학회, 대한턱관절교합학회, 대한구강악안면임플란트학회 등에서 활동하고 있다.

AD

김형록 신임 화순군립요양병원장은 지난 1987년 전남대학교 의과대학을 졸업하고, 1992년 동 대학원에서 박사학위를 받았다. 2002년 전남대 의과대학 조교수로 부임한 후, 화순전남대병원 기획실장·진료처장, 대한대장항문학회 회장·광주전남 외과지회 회장 등을 역임했다. 또 미국대장항문학회, 대한대장항문학회, 대한암학회 등에서 활동하고 있다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>