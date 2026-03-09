3D 바이오프린팅 장진아 포스텍 석좌교수·AI 인프라 김장우 망고부스트 대표 등 수상

국내 공학기술 분야 최고 권위 단체인 한국공학한림원이 올해 공학 발전에 기여한 연구자와 기술인을 선정해 포상했다.

한국공학한림원은 '2026 한국공학한림원 시상식' 수상자를 발표하고 제30회 대상 수상자로 권오경 한양대학교 석좌교수를 선정했다고 밝혔다.

제30회 한국공학한림원 대상(상금 4억원) 수상자로 선정된 권오경 한양대학교 석좌교수.

대상 권오경 교수…반도체·디스플레이 산업 기반 구축

대상(상금 4억원)을 수상한 권 교수는 고전압 CMOS·BCDMOS 공정 개발과 디스플레이·전력반도체 산업 기반 구축에 기여한 공로를 인정받았다.

센서·의료영상 집적회로(IC) 상용화, 마이크로디스플레이(OLEDoS·LEDoS) 및 패키징·인터포저 기술 개발 등 연구와 산업화를 연결하는 성과를 이끌었다는 평가다.

젊은공학인상(상금 1억원)은 장진아 포항공과대학교(POSTECH) 무은재석좌교수가 수상했다. 장 교수는 3D 바이오프린팅 기반 바이오 인공장기 설계·제작 기술을 고도화한 공로를 인정받았다.

제1회 뉴프런티어상(상금 1억원)은 김장우 망고부스트 대표가 받았다. 김 대표는 AI 가속기를 고속 연결하는 네트워크 HW·SW 통합 최적화 기술을 개발해 대규모 AI 데이터센터 효율을 높였다.

제1회 뉴프런티어상(상금 1억원)을 수상한 김장우 망고부스트 대표.

산학협력·공학교육 등 공학계 공로자 선정

제22회 일진상 산학협력증진 부문은 류석현 한국기계연구원 원장이 수상했다. 류 원장은 'U-LINK 플랫폼' 구축과 '후불제 R&D' 도입으로 공공 연구성과의 기술사업화를 촉진했다.

기술정책개발 부문은 김민선 한국생산기술연구원 인간중심생산기술연구소장이 선정됐다. 김 소장은 규제샌드박스 정책 기획을 통해 산업융합촉진법 개정과 기술사업화 제도 기반 마련에 기여했다.

제21회 해동상 공학기술문화확산 부문은 임창환 한양대학교 교수, 공학교육혁신 부문은 이경우 서울대학교 교수가 각각 수상했다.

올해 신설된 동진상은 안진호 한양대학교 연구부총장이 받았다. 안 부총장은 극자외선(EUV) 노광기술 연구개발 투자를 이끌어 국내 반도체 공정 기술 발전 기반을 마련한 공로를 인정받았다.

한편 제4회 원익 차세대 공학도상 최우수상은 김래언 포항공과대학교 박사과정이 수상했다.

윤의준 한국공학한림원 회장은 "공학인들이 이룬 성취가 산업 경쟁력과 국가 성장으로 이어질 수 있도록 역할을 강화하겠다"고 말했다.

시상식은 10일 오후 5시 서울 그랜드 워커힐 서울 비스타홀에서 열린다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



