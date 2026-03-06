신영부동산신탁과 협약

LH 매입약정 연계 개발 정상화 추진

새마을금고 자회사 MG 신용정보가 PF(프로젝트파이낸싱) 부실채권 관리와 개발사업 정상화를 위해 신탁사와의 협력 체계를 확대하고 있다.

MG 신용정보(대표이사 박준철)(대표이사 박준철)는 신영 부동산신탁과 '공공기관 매입약정 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

5일 박준철 MG신용정보 대표이사(왼쪽)과 박순문 신영부동산신탁 대표이사가 신영부동산신탁 본사에서 업무협약식을 개최하고, 기념촬영을 하고 있다.

이는 지난 1월 대신 자산신탁과 체결한 협약에 이어 두 번째 신탁사 협력 사례로, 부실채권 관리의 효율성을 높이고 중단된 개발사업의 정상화를 도모하기 위한 전략적 행보다.

이번 협약은 새마을금고가 보유한 부실채권(NPL) 가운데 PF 사업이 지연되거나 중단된 사업장을 대상으로 한국토지주택공사(LH)가 추진하는 '신축 매입약정 사업'을 활용해 채권 회수와 사업 재가동을 동시에 추진하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 MG 신용정보는 사업 추진이 가능한 부지 정보를 제공하고, 신영 부동산신탁은 이를 기반으로 사업성이 확보된 개발 프로젝트를 발굴해 신축 매입임대주택 건설을 추진할 계획이다. 이를 통해 장기간 정체된 개발 부지의 정상화를 유도하는 한편, 청년·신혼부부·고령자 등 다양한 계층을 위한 공공임대주택 공급 확대에도 기여할 것으로 기대된다.

MG 신용정보는 이번 협력을 통해 금고의 부실채권을 다양한 방식으로 효율적으로 회수함으로써 자산 건전성 개선에 기여하고, 동시에 지역 개발 활성화와 주거 안정이라는 사회적 가치 실현을 병행한다는 방침이다.

박준철 MG 신용정보 대표이사는 "이번 협약을 통해 PF 부실채권의 성공적인 처분 기반을 마련하고, 신영 부동산신탁은 안정적인 사업 기회를 확보하는 상호 협력 구조가 구축될 것"이라며 "앞으로도 다양한 신탁사와의 협업을 확대해 관리 중인 부실채권의 처분 방식을 다각화해 나가겠다"고 말했다.

