전문성·심리회복력 강화

지역 청소년 상담 안전망 확충

경북 예천군이 청소년 상담 현장의 전문성을 높이고 지역사회 기반의 청소년 안전망을 강화하기 위해 상담자원봉사자 역량 강화 프로그램을 본격 추진한다.

예천군 청사

예천군은 청소년 상담자원봉사자의 전문성 향상과 심리적 성장을 지원하기 위해 '상담자원봉사자 마음 성장 프로젝트 집단상담'을 운영한다고 6일 밝혔다.

이번 프로그램은 이날부터 20일까지 총 5회기에 걸쳐 예천군 청소년 상담복지센터 3층 교육실에서 진행되며, 상담자원봉사자 20명이 참여한다.

집단상담 프로그램은 상담자원봉사자의 자기 이해를 높이고 건강한 상담 태도 형성을 지원하기 위해 마련됐다. 참여자들은 집단 내 상호작용을 통해 자신의 감정과 반응 양식을 점검하고, 관계 속에서 나타나는 심리적 경계를 탐색하며 상담자로서 해야 할 역할을 성찰하는 시간을 갖는다.

또 상담 현장에서 경험할 수 있는 다양한 사례와 정서적 부담을 공유하며 심리적 소진을 예방하고 회복탄력성을 높이는 데 초점을 맞춘다. 실제 상담 사례를 바탕으로 한 나눔과 피드백을 통해 현장 활용도를 높이고 봉사자 간 지지체계를 형성함으로써 지역 청소년 상담 인프라를 더욱 촘촘히 구축할 것으로 기대된다.

윤선희 예천군 주민 행복과 장은 "상담자의 건강한 성장과 자기 성찰은 청소년을 지키는 든든한 안전망으로 이어진다"며 "앞으로도 상담자원봉사자의 전문성과 지속 가능성을 높일 수 있도록 체계적인 교육과 지원을 확대해 지역 청소년이 신뢰할 수 있는 상담 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

한편 청소년 상담자원 봉사는 청소년의 정서와 행동을 이해하고 관계 속 긍정적 변화를 끌어내는 활동으로, 예천군은 지역사회 인적 자원을 발굴·양성하고 정기적인 보수교육과 심화 프로그램을 운영하며 상담자원봉사자의 전문성과 책임성을 지속해서 강화하고 있다.

