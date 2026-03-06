1.8km 통학·부지 무산에 기관 책임 떠넘기기 '질타'



전남 목포시 석현지구의 초등학교 신설이 지연되면서, 관계 기관들의 소극적인 행정을 질타하는 목소리가 도의회에서 제기됐다.

전남도의회 최정훈 의원(더불어민주당·목포4)은 지난 5일 열린 제397회 임시회 전남도교육청 업무보고에서 목포 석현지구 초등학교 신설 지연 문제를 강도 높게 지적하며 조속한 대책 마련을 촉구했다.

현재 목포시 석현동 일대에는 서희스타힐스, 한양립스더포레 등 총 1,834세대 규모의 대규모 공동주택이 조성됐다. 하지만 인근에 초등학교가 전무해 학생들은 매일 1.2~1.8km(도보 20~30분)에 달하는 원거리를 통학하고 있다.

특히 비좁은 통학로와 신호등조차 없는 횡단보도를 건너야 하는 등 학생들의 안전이 심각하게 위협받고 있어 학부모들의 민원이 끊이지 않고 있다.

당초 도교육청은 이 같은 문제를 해결하기 위해 13학급(260명) 규모의 소규모 초등학교 신설을 검토했다. 그러나 지난해 12월 교육환경평가 심의에서 기존 설립 예정 부지가 '불승인' 판정을 받으면서 사업은 안갯속에 빠졌다.

최 의원은 부지 불승인 이후의 행정 처리를 강하게 비판했다. 새로운 학교 부지 지정을 두고 목포시청과 도교육청이 서로 책임을 떠넘기며 미온적으로 대처하고 있다는 것이다.

그는 "기관 간에 서로 책임을 미루며 소극적으로 대처할 것이 아니라, 교육청이 선제적으로 목포시에 부지 재지정을 요구하는 등 행정절차 진행에 주도적인 역할을 해야 한다"고 꼬집었다. 또한 학교 신설 지연이 단순한 통학 불편을 넘어 '지역 소멸' 문제로 직결되고 있다는 우려도 내놨다.

최 의원은 "석현지구에 초등학교가 없어 진학 문제로 젊은 부부들이 동네를 떠나고 있는 것이 가장 심각한 문제"라며 "지역의 균형 발전과 교육 평등성을 위해서라도 필수 교육 인프라인 초등학교 신설은 반드시 이뤄져야 한다"고 거듭 강조했다.

이에 이선국 행정국장은 "석현지구의 과밀학급 문제가 예상되는 만큼, 목포시와 적극적으로 협력하겠다"며 "적정 부지만 확보된다면 학교 설립을 적극적으로 추진하겠다"고 답했다.

