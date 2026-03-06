경주시가 정부의 제11차 전력수급기본계획에 따른 '혁신형 소형모듈원전(i-SMR)' 1호기 유치를 위해 행정 역량을 결집하고 시민 공감대 확산에 본격적으로 나섰다.

시는 지난 4일 시청 알천홀에서 공무원을 대상으로 'i-SMR 부지선정 사업 설명회'를 개최하며 유치 타당성을 공유했다.

경주시는 4일 시청 알천홀에서 공무원 대상 'i-SMR 부지선정 사업 설명회'를 개최했다. 경주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 i-SMR의 기술적 특성과 안전성, 경제적 가치에 대한 이해를 높여 체계적인 유치 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

참석자들은 경주가 연구·실증·제조·운영 등 원전 산업 전 주기를 아우를 수 있는 최적지임을 재확인했다.

또한 시는 오는 13일 서라벌문화회관에서 시민 400여 명이 참석하는 '시민설명회'를 열어 유치 필요성을 알리고 의견을 수렴할 예정이다.

주낙영 경주시장은 "미래 에너지 핵심인 i-SMR 유치를 위해 지역사회의 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다. 경주시는 향후 범시민 서명운동 등을 통해 유치 준비에 총력을 기울일 방침이다.

