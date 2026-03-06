예비창업자·북부권 8개 시군

중소기업 대상 ‘IP디딤돌·IP나래’ 사업 추진

특허전략·기술분석·브랜드 구축까지

기업당 최대 2500만원 맞춤 지원

경북 북부권 창업 생태계의 경쟁력을 높이기 위한 지식재산 기반 창업 지원사업이 본격 추진된다.

안동상공회의소(회장 이대원) 경북 북부지식재산센터는 경북 도내 예비창업자와 북부권 중소기업을 대상으로 지식재산(IP) 교육과 기술·경영 전략 수립을 지원하는 'IP 디딤돌 프로그램'과 'IP 나래 프로그램' 참여자를 모집하고 지식재산 활용 창업 성장 사업을 본격 시행한다고 밝혔다.

이번 사업은 창의적인 아이디어를 지식재산으로 보호하고 이를 창업과 기업 성장으로 연결하기 위해 추진되는 것으로, 경북 전역의 예비창업자와 안동·영주·문경·예천·의성·영양·봉화·청송 등 북부권 8개 시·군 소재 중소기업을 대상으로 진행된다.

예비창업자를 지원하는 'IP 디딤돌 프로그램'은 기술 기반 창업을 희망하는 창업 준비자를 대상으로 지식재산 교육과 아이디어 권리화 지원을 제공하는 사업이다. 지난 2월 23일부터 신청 접수를 시작했으며 예산 소진 시까지 연중 수시로 신청할 수 있다.

특히 경북 주요 도시 4곳에서 운영되는 IP 창업 존 교육 과정을 통해 예비창업자의 아이디어를 특허 등 지식재산으로 권리화하고, 교육 이수자를 대상으로 창업 후속지원까지 연계해 실질적인 창업 기반을 마련할 계획이다.

창업 초기 기업을 지원하는 'IP 나래 프로그램'은 창업 7년 이내 중소기업을 대상으로 IP 기술 전략과 IP 경영 전략 수립을 지원하는 사업이다.

선정 기업에는 기업당 최대 2500만원 규모의 맞춤형 지원이 제공되며 ▲유망 기술 도출 ▲강한 특허권 확보 ▲경쟁사 기술 분석 ▲특허 포트폴리오 전략 수립 ▲IP 자산 구축 및 사업화 전략 ▲브랜드·디자인 경영 등 기업 상황에 맞춘 전략 수립을 지원한다.

또한 전문가가 약 100일 동안 기업을 직접 방문해 총 8회의 IP 기술·경영 융복합 컨설팅을 제공하고, 기업 보유 기술에 대한 특허 출원을 지원한다. 사업 종료 이후에는 해외출원(PCT) 추가 지원도 가능하다.

이 사업은 매년 3월과 5월 두 차례에 걸쳐 지원기업을 모집하며 평균 3대 1 이상의 경쟁률을 보일 정도로 지역 기업들의 관심이 높은 대표적인 지식재산 지원 프로그램으로 자리 잡고 있다.

강기훈 경북 북부지식재산센터장은 "올해 IP 디딤돌 프로그램은 권리화 36건을 포함해 총 54건의 지원을 목표로 하고 있으며, IP 나래 프로그램은 23개 기업을 선정·지원할 계획"이라며 "지식재산 기반 창업과 기술 경쟁력 강화를 통해 지역 중소기업의 성장 기반을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.

신청은 RIPC 지원사업 신청시스템을 통해 온라인으로 가능하며, IP 디딤돌 프로그램은 연중 수시 접수, IP 나래 프로그램은 상반기(3월 중순 마감)와 하반기(6월 초 마감)로 나눠 진행된다. 자세한 사항은 경북 북부지식재산센터로 문의하면 된다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



