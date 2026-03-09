이란 전쟁 확전 우려에 유가 상승...글로벌 증시 변동성 확대될까

미국과 이란 간 전쟁이 지상전으로 확대될 수 있다는 우려가 커지면서 뉴욕 증시가 하락세로 전환했다. 유가가 다시 급등하며 글로벌 경기 둔화 가능성이 부각된 영향이다. 뉴욕증권거래소에서 주요 지수는 일제히 하락 마감했고, 호르무즈 해협 긴장 고조로 국제유가도 큰 폭으로 상승했다. 중동 분쟁이 인접국으로 확산될 수 있다는 관측까지 나오면서 투자 심리가 위축된 모습이다.

이 같은 흐름은 국내 증시 변동성 확대 요인으로도 지목된다. 에너지 의존도가 높은 한국 경제 특성상 국제유가 상승이 부담으로 작용할 가능성이 크다는 분석이다. 다만 기업 실적이 견조한 종목을 중심으로 매수세가 유입되는 '종목별 차별화' 장세가 나타날 수 있다는 전망도 나온다. 시장에서는 향후 유가 흐름과 정책 대응 여부가 증시 방향을 가를 핵심 변수로 꼽힌다.

NAVER NAVER close 증권정보 035420 KOSPI 현재가 210,500 전일대비 12,000 등락률 -5.39% 거래량 366,584 전일가 222,500 2026.03.09 10:43 기준 관련기사 [주末머니]네이버·카카오, AI 사업으로 돈 벌 수 있을까? [주末머니]"탈팡 행진" 쿠팡 떠난 소비자 어디로 갔을까 저가매수 기회 확실히 살리고 싶다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 전 종목 시세 보기 , 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 17,040 전일대비 190 등락률 -1.10% 거래량 30,802,168 전일가 17,230 2026.03.09 10:43 기준 관련기사 저가매수 기회 확실히 살리고 싶다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 높아진 변동성에 깊어지는 고민...신용미수대환자금, 저가매수 자금이 필요하다면 투자 시작이 늦었다고? 4배 주식자금과 함께라면 기회는 여전하다 전 종목 시세 보기 , 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 59,800 전일대비 7,300 등락률 -10.88% 거래량 1,936,325 전일가 67,100 2026.03.09 10:43 기준 관련기사 구글 앱마켓 수수료 인하…넷마블 등 수익성 개선 기대 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 , SK이노베이션 SK이노베이션 close 증권정보 096770 KOSPI 현재가 120,500 전일대비 4,400 등락률 -3.52% 거래량 468,589 전일가 124,900 2026.03.09 10:43 기준 관련기사 연 5%대 금리로 저가매수자금, 신용미수대환자금 모두 OK 조정 나올 때가 비중확대 타이밍? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 [특징주]‘이란 사태 반사이익’ SK이노베이션 6%↑ 전 종목 시세 보기 , 현대로템 현대로템 close 증권정보 064350 KOSPI 현재가 208,000 전일대비 25,000 등락률 -10.73% 거래량 755,983 전일가 233,000 2026.03.09 10:43 기준 관련기사 현대로템, 상생 성과공유제 도입…협력사 R&D 2000억원 투자 연 5%대 금리로 저가매수자금, 신용미수대환자금 모두 OK KODEX 방산 ETF 2종, 이틀간 개인 순매수 1000억 돌파 전 종목 시세 보기

