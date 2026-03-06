전일 NH투자증권 부산금융센터에서 자금운용 담당자들이 세미나에 참석하고 있다. NH투자증권 AD 원본보기 아이콘

NH투자증권은 지역금융법인의 자금운용 담당 임원을 대상으로 하는 세미나(N2 Corporate Finance Seminar)를 성료했다고 6일 밝혔다.

'N2 Corporate Finance Seminar'는 전일 NH투자증권 부산금융센터에서 개최됐다. 지역 금융기관들의 자금 운용 역량을 강화하고 중장기적 파트너십을 확대하기 위해 마련했다.

NH투자증권은 전국 6개(부산, 수원, 원주, 대전, 광주, 대구) 권역 센터를 중심으로 해당 세미나를 정기적으로 개최하고 있다. 지역별 특성에 따른 맞춤형 금융 솔루션을 제공하고, 지역 금융법인들의 경쟁력 강화를 위한 협력 체계를 구축해 나가기 위해서다. 부산을 시작으로 대구, 광주, 대전 등에서도 지역금융법인 대상 세미나를 개최할 계획이다.

이번 세미나는 최성종 NH투자증권 연구원의 '국내외 채권시장 전망과 법인 자금 운용 전략', NH아문디자산운용 강성언 팀장의 '글로벌 시장 트렌드와 법인 맞춤형 상품 투자 전략', 이지선 소믈리에의 '소통의 언어, 와인으로 나누는 대화' 등 다양한 주제로 마련했다.

배광수 NH투자증권 WM사업부 대표는 "급변하는 글로벌 경제 환경과 금융시장의 변동성 속에서 지역금융법인들은 어느 때 보다 고민이 깊은 상황"이라며 "NH투자증권이 가진 업계 최고 수준의 금융솔루션 제공을 통해서 지역 경제 발전 및 지역금융법인들의 경쟁력 강화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

