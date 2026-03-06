창립 60주년 맞은 깨끗한나라, AX로 체질 전환 추진

HL·PS 사업부 방향성도 발표

깨끗한나라가 창립 60주년을 맞아 제조 기반 경쟁력을 AI 전환(AX)하고 기술·데이터 역량을 단계적으로 강화해 나간다는 비전을 발표했다.

6일 최현수 깨끗한나라 회장은 창립 60주년을 앞두고 "지난 60년간 수많은 경쟁과 위기, 산업 재편의 흐름 속에서도 방향을 잃지 않고 책임 있는 판단과 실행으로 현재의 기반을 만들었다"며 "생활 혁신 솔루션 플랫폼 정체성을 더욱 구체화하고, 플랫폼으로 연결되고 데이터로 고도화되며 실행으로 증명되는 체계를 통해 다음 60년을 준비하겠다"고 밝혔다.

깨끗한나라는 제조 경쟁력 중심의 성장 기반 위에 AX를 핵심 인프라로 접목해 운영과 의사결정 체계를 고도화한다는 방향을 제시했다. AX는 단순한 기술 도입이 아니라 기업의 운영 방식을 정교하게 개선하는 기반으로, 향후 사업 전반의 체질 고도화를 뒷받침하는 역할을 하게 될 것으로 기대하고 있다.

양 사업부의 미래 방향성도 밝혔다. HL(Home&Life) 사업부는 데이터를 기반으로 브랜드와 고객 경험을 보다 정밀하게 연결하고, PS(Packaging Solution) 사업부는 친환경 설계와 공급망 역량을 강화해 패키징 솔루션 경쟁력을 높여나간다는 계획이다. 아울러 자원순환 체계(Closed Loop)와 에너지 전환을 병행해 지속가능한 성장 기반을 강화한다는 방침이다.

1966년 제지 산업 기반 구축을 시작으로 ▲사업 다각화와 해외 시장 개척 ▲생활용품 포트폴리오 확장 ▲생활문화 기업 출범 ▲생활 혁신 솔루션 플랫폼 기업 전환에 이르는 6단계 성장 이정표도 제시했다.

Advertisement

깨끗한나라에 따르면 깨끗한나라는 1996년 이후 백판지 누적 생산량 약 1042만t을 기록했다. 현재는 50개국에 걸친 수출 네트워크를 운영하고 있으며, 약 1900억원 규모의 친환경 설비 투자로 제조 경쟁력과 환경 대응 역량을 강화하고 있다.

AD

깨끗한나라 관계자는 "창립 60주년을 계기로 회사의 변화 흐름을 다시 정리하고, 앞으로의 방향을 한층 명확하게 설정했다"며 "제조 기반의 강점을 유지하면서도 AX·에너지·데이터 중심의 체계를 강화해 고객 감동과 미래 경쟁력을 지속해서 확보해 나갈 것"이라고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>