100여명 대상…신학기 학용품 선물세트 전달

KB국민은행은 5일 신학기를 맞아 도서·산간 지역 학생들의 새로운 출발을 응원하기 위한 학용품 전달식을 개최했다고 6일 밝혔다.

KB국민은행이 도서·산간지역 아동·청소년 100여명에게 학용품을 선물하기로 했다. 전달식에서 기념촬영을 하는 모습. 국민은행 AD 원본보기 아이콘

국민은행 사회공헌 활동인 '두근두근 신학기, 나를 응원해!' 사업의 일환으로, 교육·생활 인프라 접근성이 상대적으로 낮은 지역 아동들의 신학기 생활을 돕기 위해 마련됐다.

국민은행은 도서·산간 지역 사회복지시설을 이용하는 학생 100여명을 대상으로 책가방과 필기구, 실내화 등으로 구성된 신학기 학용품 선물 세트를 전달했다.

획일적으로 물품만 전해주는 게 아니라 아동·청소년이 각자의 연령과 취향에 따라 책가방을 직접 선택할 수 있도록 구성했다.

Advertisement

국민은행 관계자는 "이번 지원이 아이들의 학교생활에 작은 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 미래 세대를 위한 포용금융을 확대해 나가겠다"고 말했다.

AD

국민은행은 'KB국민행복 희망 프로젝트'를 통해 포용금융 실천에 앞장서고 있다. 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 인재양성 프로그램, KB작은도서관 지원사업 등을 수행 중이다. 수도권-지방 교육 격차를 줄이고, 미래 세대 역량 강화를 위한 다양한 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>